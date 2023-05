/McDonald’s Cup/ Fotbalový majstrštyk se povedl ZŠ Kolová na krajském finále McDonald’s Cupu v Teplicích. Malotřídka z Karlovarského kraje totiž ovládla nejen skupinu, ale následně i boje o konečné umístění, čímž si zaslouženě vystřelila vstupenku na Svátek fotbalu, který se odehraje v závěru května v Uherském Hradišti, přesněji ligovém stadionu 1.FC Slovácko.

McDonald’s Cup: ZŠ Kolová šokovala Teplice a zamíří na Svátek fotbalu. | Video: ZŠ Kolová

„Neskutečné,“ stále nemohl uvěřit velkému úspěchu trenér ZŠ Kolová Martin Míček. „Byla to paráda,“ narážel na vítěznou jízdu svého výběru. A nebylo divu. Kolová nejdříve ovládla okresní finále, které se odehrálo v Ostrově, když následně zamířila do Teplic. „Nevěděli jsme, co od toho čekat,“ přiznával Míček, který kryl záda v Teplicích šéfové kolovského výběru, učitelce Ivaně Staré.

Obavy však byly plané. Kolováci, kterým dělala společnost v Teplicích základní škola z Královského Poříčí, která se taktéž na krajské finále nominovala, projeli skupinou bez zaváhání. „S Poříčím jsme se navzájem povzbuzovali a fandili,“ přiblížil spřátelenou atmosféru Míček. „Chtěli jsme si vytvořit co nejlepší pozici po základní skupině. A povedlo se, když jsme skupinu vyhráli,“ prozradil s úsměvem Míček, s jakými cíli kolovský výběr do Teplic zamířil.

„Během turnaje jsme si soupeře zmapovali, takže jsme trochu věděli, co hrát,“ poukazoval, na triumf ve skupině. Pak už na pořad přišlo semifinále, ve kterém Kolová vyhrála nad mosteckou malotřídkou 5:2, a své kroky nasměrovala do velkého finále, ve kterém se postavila právě spřátelenému Královskému Poříčí.

„Byly to nervy, soupeř neprodal svou kůži lacino, ale nakonec jsme zvítězili 5:3,“ vracel se k finálové bitvě, po které pohltila výběr z Kolové postupová euforie. „Pro nás je obrovský úspěch,“ radoval se Míček. „Kluci si zaslouží poděkování, jak k zápasům přistoupili, i když to nebylo jednoduché,“ připomněl Míček, že postup nebyl zadarmo. „Zároveň si zaslouží poděkování i škola a rodiče, kteří to celou dobu prožívali s námi a moc toho za ten den asi neudělali. Po návratu nám s paní ředitelkou udělali přivítání,“ řekl Míček k euforii, která Kolovou pohltila. A i rodiče pojali oslavy ve velkém stylu, když si po návratu do Kolové přichystali pro vítěze přivítání ve velkém stylu.

„Bylo to jako, když se hokejisté vraceli z Nagana,“ přiblížil s nadsázkou Míček. Teď čeká Kolováky vytoužená odměna v podobě celorepublikového finále. „Vůbec netušíme, co od toho očekávat, ale pokusíme se posadit pověstnou třešničku na dort, to jest dosáhnout na nějakou medaili,“ dodal Míček.

Kategorie – malotřídky

Skupina A: ZŠ Kolová – ZŠ a MŠ Malečov 4:2, ZŠ a MŠ Krabčice 15:0, ZŠ a MŠ Ludvíkovice 6:0, ZŠ a MŠ Ludvíkovice – ZŠ a MŠ Malečov 7:1, ZŠ a MŠ Krabčice 9:0, ZŠ a MŠ Malečov – ZŠ a MŠ Krabčice 8:2.

Umístění ve skupině: 1. ZŠ Kolová, ZŠ a MŠ Ludvíkovice, 3. ZŠ a MŠ Malečov, 4. ZŠ a MŠ Krabčice.

Skupina B: ZŠ Královské Poříčí – ZŠ a MŠ Nové Sedlo 4:0, ZŠ a MŠ Most 7:4, ZŠ a MŠ Chbany 5:0, ZŠ a MŠ Most – ZŠ a MŠ Nové Sedlo 6:4, ZŠ a MŠ Chbany 8:0, ZŠ a MŠ Nové Sedlo – ZŠ a MŠ Chbany 7:0.

Umístění ve skupině: 1. ZŠ Královské Poříčí, 2. ZŠ a MŠ Most, 3. ZŠ a MŠ Nové Sedlo, 4. ZŠ a MŠ Chbany.

Semifinále: ZŠ Kolová – ZŠ a MŠ Most 5:2, ZŠ Královské Poříčí – ZŠ a MŠ Ludvíkovice 5:4.

Finále: ZŠ Kolová – ZŠ Královské Poříčí 5:3.