„Samozřejmě že jsme chtěli pohárové utkání zvládnout, navíc šlo o derby, když Mariánky jsou od nás kousek,“ poukázal na předzápasový cíl trenér Olympie Březová Petr Peterka.

„Oba týmy začaly utkání velmi opatrně, hlavně pak Mariánské Lázně hrály hodně zezadu a my se chtěli prosadit vysokými balony, ale to nešlo, tak jsme to zkusili po zemi, ale soupeř to měl velmi dobře zavřené, takže jsme si sem tam vytvořili šance. Pak jsme obdrželi, dá se říci, smolný gól, ale v závěru první půle jsme nevyužili stoprocentní šanci,“ ohlédl se Peterka za první pětačtyřicetiminutovkou.

Ani po změně stran však nebyly fotbalové trumfy na straně Olympie. „Během přestávky jsme si řekli, že to zkusíme, tak jsme soupeře tlačili směrem dopředu, ale bohužel jsme faulovali a soupeř skóroval z pokutového kopu, a i když jsme si poté vytvořili několik šancí, Mariánské Lázně již dvoubrankové vedení ubránily a v závěru zápasu pak přidaly třetí,“ popisoval dění ve druhé půli trenér Březové.

Jeho tým se tak rozloučil s letošním MOL Cupem, když do druhého kola zamířily Mariánské Lázně. „Měli jsme to zvládnout lépe, ale nedá se nic dělat,“ dodal na závěr hodnocení Peterka.