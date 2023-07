/FOTBAL/ Krajské fotbalové soutěže pod hlavičkou VV KKFS za sebou před několika týdny uzavřely svou jarní část. Nastal čas na bilancování, kterého se tradičně zhostil předseda VV KKFS Tomáš Provazník, který v rozhovoru Deníku shrnul nejen uplynulou sezonu, ale také prozradil některé novinky, které KKFS pro nový soutěžní ročník přichystal.

Tomáš Provazník, předseda VV KKFS. | Foto: VV KKFS

Pane předsedo, máte za sebou další půlrok v pozici šéfa Karlovarského KFS, jak byste jej hodnotil?

V týdnu proběhl losovací aktiv na soutěžní ročník 2023/2024, kde jsme vyhodnotili soutěžní ročník 2022/2023 a zároveň jej z pozice Výkonného výboru sportovně ukončili. V právě ukončením fotbalovém roce se dá najít mnoho pozitiv i negativ. Mezi pozitiva vidím dominantního vítěze Krajského přeboru mužů FK Ostrov, který se chtěl ihned vrátit do divizní soutěže. V předchozích letech vítěz našeho přeboru vždy nechtěl postoupit a v současném roce se stejné příběhy odehrály i v jiných krajích. Mezi negativa řadím zvyšující se agresivitu na hřišti, což je odrazem zvyšující se agresivity ve společnosti. K dalším negativům řadím nedostatek rozhodčích. Tento problém není aktuální pouze v našem regionu, ale je to problém celého našeho fotbalu. Na místě je valorizace odměn a větší ochrana rozhodčích před agresivitou hráčů, diváků i funkcionářů.

Co se týče soutěží, tak určitě je zklamání, že kraj budete mít v ČFL pouze jednoho zástupce, naopak v divizi bude zástupců pět…

ČFL je vysoká soutěž, v určitých fázích soutěže měli oba krajští zástupci své personální problémy nebo krize. FC Slavia Karlovy Vary zvládli lépe náročné situace a důležitá utkání, naopak FK Baník Sokolov se svými problémy nedokázal vypořádat a neudržel třetiligovou příslušnost. V soutěžním ročníku 2023/2024 se však mohou fanoušci těšit na více derby. V divizní skupině A poměří síly FC Viktoria Mariánské Lázně a FK Baník Sokolov, ve skupině B se potkají tradiční účastník FK Olympie Březová, FK Hvězda Cheb a nováček v soutěži FK Ostrov.

To se odrazilo i na krajských soutěží, kde jste museli dodatečně řešit doplnění soutěží…

Díky udržení v divizní soutěži FK Hvězda Cheb se změnil sestupový klíč a v Krajském přeboru mužů se udržela Lokomotiva Karlovy Vary a sestoupil pouze FK Nejdek. Zároveň se do Krajského přeboru mužů nepřihlásil tradiční účastník soutěže FK Nová Role, který z hráčských důvodů přihlásil I. B třídu. Proto ze třetího místa postoupil z I. A třídy do Krajského přeboru mužů FK Ostrov B. Z I. B třídy kvůli mládežnickým týmům nemohl postoupit vítěz Jiskra Březová, další týmy o postup neměly zájem, proto nestandardně postoupily do I. A třídy kluby Baník Svatava a SK Dolní Rychnov ze šestého a jedenáctého místa.

Nebyla by tedy na místě reorganizace soutěží?

K této otázce jsem se již před nedávnem vyjadřoval. Vzhledem k tomu, že máme Krajský přebor mužů, jednu skupinu I. A třídy a jednu skupiny I. B třídy, reorganizace se nás bude týkat zcela minimálně. Pokud někdy v budoucnu k reorganizaci dojde, tak Karlovarský krajský fotbalový svaz nebude řídit tři mužské soutěže, ale pravděpodobně pouze dvě a I. B třídy budou spadat pod příslušné Okresní fotbalové svazy. Ve velkých krajích, kde jsou dvě I. A třídy a dvě nebo tři I. B třídy, bude reorganizace poznat.

Jak jste byl spokojený s prací Výkonného výboru KKFS?

Ve Výkonném výboru cítím, že se situace odpolitizovala a diskutovaná témata jsou řešena konstruktivně. Někteří členové Výkonného výboru jsou do dění zapojeni více, někteří méně. Když se ohlédnu za uplynulým soutěžním ročníkem, tak námi řízené soutěže se uskutečnily bez zásadních problémů, ekonomicky jsme v mírném zisku, podpořili jsme poměrně dost aktivit s důrazem na mládež.

Jak jste byl spokojený s fungováním komisí?

Po podzimní části rezignoval z osobních důvodů dlouholetý předseda Disciplinární komise Luboš Vorel. Následně jsme jmenovali předsedou DK Davida Pallu, který si složil pracovní tým. Členové všech odborných komisí pracovali během soutěžního ročníku zodpovědně.

Od nové sezony spustíte projekt VEO kamery, které by měly využívat všechny týmy z krajského přeboru…

Před rokem jsme zrušili povinnost natáčení v krajském přeboru mužů a zpětně to vidím jako chybu. Pro VEO kamery jsme se rozhodli z několika důvodů. Prvním důvodem je již popsaná zvyšující se agresivita na hřištích, proto chceme mít ze všech zápasů záznamy. Dalším důvodem je nařízený snížený počet delegátů na utkání. V případě vyhrocené situace Disciplinární komise někdy pracovala s protichůdnými výklady. VEO kameru před utkáním postavíte k hrací ploše, zapnete prostřednictvím telefonu a kamera pořizuje záznam bez potřeby obsluhy. Kluby záznamy mohou využívat pro další kategorie a trenéři pro vyhodnocování sportovní stránky svého týmu.

Nově jste zřídili také komisi pro historii fotbalu v Karlovarském kraji, co si od toho slibujete?

Na posledním Výkonném výboru jsme jmenovali Jaroslava Hladíka předsedou komise pro historii fotbalu v Karlovarském kraji. V regionu prezentoval nedávno svou knihu FK Hvězda Cheb, v současné době připravuje knihu o historii fotbalu v Sokolově FK Baník Sokolov a ve fázi přípravy své publikace je také FC Slavia Karlovy Vary. Prvotní motivací vzniku komise je shromažďování historických pramenů našeho fotbalového regionu a vznik publikace popisující kluby v regionu a také již zaniklé kluby. Zároveň pan Hladík má ambici zorganizovat výstavu. Když jsme se s panem Hladíkem poprvé potkali, věděl jsem, že tuto myšlenku vzhledem k historii a tradici podpořím.

Druhou etapu má za sebou projekt stacionární branky, V jaké fázi se nachází?

V současné době finalizujeme druhou etapu výměny stacionárních branek pro dalších deset klubů z regionu. Kluby se mohou těšit na hliníkové branky. Oproti minulému roku řešíme navýšené náklady za dopravu a zejména práci. Pracujeme společně na tom, aby branky pro kluby byly co nejlevnější. Na projektu výměny stacionárních branek se významnou měrou participuje Karlovarský krajský úřad a zároveň přispíváme z pokladny Karlovarského krajského fotbalového svazu.

Chystáte ještě nějaké změny před novým soutěžním ročníkem?

Na losovacím aktivu jsme si s kluby po náročnější debatě odsouhlasili možnost startu dvou fyzicky nevyspělých hráčů kategorie U16 za starší žáky a mladších dorostenek také za starší žáky. Cílem je udržení fyzicky méně vyspělých hráčů dorostu u fotbalu a u dívek možnost pokračovat ve fotbale v našem regionu. Pevně věřím, že trenéři jmenovaná pravidla uchopí za správný konec.