Chodovský Spartak odstartoval podzim výhrou na karlovarské Lokomotivě. Všechny tři góly vítězů obstaral Martin Vachník. Hattrick vstřelil během 48 minut.

Martin Vachník ze Spartaku Chodov | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Poprvé zakončoval do sítě Lokády ve 31. minutě. „Dostal jsem přihrávku do vápna od Míši Kotlára trošku na paty, snažil jsem se jeden na jednoho obehrát obránce. Protože jsem tam byl sám, tak jsem spíš hledal někoho, komu to vyndám zpátky na střelu, ale byl tam jen Martin Dušek, který byl obsazený. Tak jsem balon zasekl a šel jsem sám přímo na branku, dal jsem si to na svoji levou, obránci si mysleli, že ji taky budu střílet, ale ještě jsem si to přehodil na pravou a trefil to placírou na zadní,“ popisuje Martin Vachník úvodní gól zápasu na Růžovém Vrchu.