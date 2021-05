Tomáš Provazník z pozice fotbalového bosse Karlovarského kraje se bude muset vypořádat se svými kolegy z Výkonného výboru KKFS s ukončenými soutěžemi, které již podruhé zasáhly amatérské soutěže od ČFL až po mládežnické kategorie.

Amatérské soutěže byly předčasně ukončené, co to pro vás jako nového předsedu znamená?

Ukončení amatérských a mládežnických soutěží pro mne bohužel znamená prodloužení fotbalových prázdnin nejen pro muže, ale zejména pro mládež. Nechci to paušalizovat, v některých klubech nastává postupný návrat k tréninkové činnosti bez větších problémů, naopak některé kluby ukončení činnosti hráčů zasáhne ve větším měřítku.

Určitě vás nečeká nic jednoduchého, jak tedy udržet fotbal v kraji, jak se říká, při životě?

Již před volbami bylo zřejmé, že doba pocovidová zanechá do určité míry následky na mužské a mládežnické kopané. Nejen s vědomím doby pocovidové, ale s dalšími výzvami jsem se svým týmem lidí šel do voleb. Pomalu se blíží termín přihlášek klubů do nového soutěžního ročníku. Po uzavření přihlášek bude zcela jasný dopad covidu na počet týmů v jednotlivých soutěžích našeho kraje.

Kluby mohou s dodržováním opatření alespoň trénovat, vnímáte to jako světlo na konci tunelu?

Postupné rozvolňování a umožnění omezeného tréninkového procesu určitě vnímám jako velký posun vpřed. Většině trenérů a hráčů chyběl osobní kontakt a každodenní setkávání v klubu. Pevně věřím, že vývoj situace nejen v Karlovarském kraji, ale v celé České republice v nejbližší době umožní plnohodnotný tréninkový proces včetně možnosti přípravných zápasů nebo turnajů. Potřebujeme skutečně všechny hráče sportovně postupně připravit na plnohodnotnou přípravu a zátěž, abychom eliminovali zranění. Specifická fotbalová příprava je odlišná od běžecké přípravy, kterou většina hráčů mužů a mládeže absolvovala v době vládních omezení.

Prioritou je navrátit zpět do tréninkového procesu zejména děti, je to i váš prvotní úkol?

Návrat hráčů mládeže k pravidelnému tréninku nejen ve fotbale, ale ve všech sportovních odvětvích považuji za absolutní prioritu. Je potřeba mládeži postupně vrátit návyky pravidelného tréninku. Ze své pozice tomu určitě budu nápomocen a aktivní, nicméně zodpovědnost je přímo na klubech a hlavních trenérech mládeže jednotlivých kategorií. Sport má v tomto ohledu obrovský přesah do osobního života v podobě pravidelnosti, plnění si povinností, spolupráci v kolektivu atd.

Připravujete pro kluby například nějaké turnaje v rámci zacelení dlouhé přestávky před startem nového ročníku?

Všichni netrpělivě čekáme na datum, kdy bude možné hrát přípravná a turnajová utkání. Na prvním výkonném výboru jsme se o organizování zápasů ze strany karlovarského svazu bavili. Budeme samozřejmě zjišťovat, jaká bude ze strany klubů poptávka. V tuto chvíli je možné nějakým způsobem organizovat turnaje či utkání mládeže, čímž se budeme na nejbližším výkonném výboru zaobírat. Otázkou je, zda bude zájem klubů, když se v daný moment nemohou užívat sprchy a sociální zařízení včetně kabin.

Kdyby chtěl nějaký klub uspořádat právě dlouhodobý fotbalový turnaj, jako je tomu například v Plzeňském kraji, měl by u vás dveře otevřené?

Nejsou mi známé detaily organizování turnajů mužů nebo mládeže ze strany klubů v Plzeňském kraji. Nicméně vše je o diskuzi, které se určitě nebráním. V programu máme např. podporu mládežnických halových turnajů. Cílem je přes dlouhé zimní období zvýšit nabídku turnajů v regionu s podporou Karlovarského kraje, aby týmy nemusely cestovat za hranice kraje.