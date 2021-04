Před vypršením termínu uzavření nominací na post předsedy OFS Sokolov jste překvapivě podal kandidaturu na post předsedy, proč jste se tak rozhodl?

Ještě čtrnáct dní před termínem jsme tuto pozici měli obsazenou jiným kandidátem, který bohužel svou kandidaturu doslova vzdal. Větou „Nemám žaludek na to, jakými praktikami se i na okresní úrovni ovlivňují kluby pro získávání volebních hlasů“ se s námi rozloučil a popřál nám mnoho sil. Byť jsem se této roli od začátku vyhýbal, tak naše spřátelené kluby chtěly, abych to byl právě já. Pár dní jsem tuto funkci odmítal, ale nakonec jsem klukům kývl a budu jim pomáhat, aby dostali stejnou podporu jako větší kluby v regionu.

Měl jste tedy nějaké výhrady k fungování současného VV OFS Sokolov či jeho komisí?

Ano, právě jejich neochota a přístup ke klubům v sokolovském okrese nás přinutily k tomu, abychom se touto problematikou zabývali. Vlastně to byl první impuls, který dal dohromady asi čtyři kluby, které se začaly zajímat a ptát se, jak co funguje. Poté se přidaly další kluby a naskočil jsem i já. Po několika dnech schůzek a telefonátů jsme zjistili, že 18 z 22 klubů v našem okrese nezná ani jména vedení OFS. Nikdo se nestará, co je trápí a co potřebují. Jediný člověk, který funguje, je paní sekretářka, která pomáhá s dotacemi a rozesílá informace e-mailem. Když mi dva současní členové VV OFS sdělili, že se sešli jednou v roce, řekl jsem si, že s tímhle se musí něco dělat!

František Dřížďal, kandidát na post předsedy OFS Sokolov.Zdroj: FC Slavia Karlovy Vary

Můžete přiblížit svůj program, kterým byste chtěl oslovit kluby?

Vzhledem k situaci, která zde panuje, tak na prvním místě bude jednoznačně nastavení komunikace, pravidelné otevřené schůze VV v různých koutech okresu, individuální přístup k potřebám klubů, větší propojení všech OFS v našem kraji, dotační a právní servis, podpora soutěží dle dohod s kluby (přípravky-veteráni) atd.

Bude důležité tedy obměnit i složení VV OFS Sokolov?

Nemám problém s kýmkoliv ze současného vedení spolupracovat, pokud přiloží ruku k dílu. My však vstupujeme do kandidatury s kompletním pětičlenným týmem a uvidíme, jak to dopadne. Věříme však, že kluby uslyší na touhu nových lidí pracovat a navrátit radost z fotbalu na hřiště.

Nejen v Sokolově, ale v celém Karlovarském kraji jste známá osobnost, mohou to pro vás být, jak se říká lidově, plusové body?

No, kdybych se jmenoval Pavel Nedvěd, tak tu dnes asi neřešíme volby a hlasy by mi přistály i z Chebu (úsměv). Může to samozřejmě být malá výhoda, ale když vidím praktiky, výhrůžky a jiné metody minulého režimu, tak jméno moc parády neudělá.

Vy působíte v karlovarské Slavii, kde plníte post místopředsedy klubu a také jste mentorem tamních přípravek, což je zcela jistě časově náročné, navíc za hranicemi okresu Sokolov. Jak tedy budete plnit roli předsedy, pokud budete zvolen?

Jelikož bydlím v Sokolově tak v tom nevidím problém. Ano, mám toho na starosti dost, ale věřím, že to s kluky zvládneme.

Jak vy osobně vnímáte situaci po odstoupení Romana Berbra? Myslíte si, že fotbal má opravdu šanci na to, aby se očistil?

Ano, věříme, že máme jedinečnou možnost změnit fungování napříč celou fotbalovou komunitou.

Při tom všem by prakticky mělo jít o jedno, aby fotbal fungoval jako celek, a je jedno, jestli je na jedné, či druhé straně?

Moc bych si to přál a snad se toho jednou dožijeme. Lidem jde především o peníze, moc a vliv. Fotbal je až někde vzadu. Přitom fotbal lze dělat slušně. Ve Slavii pracujeme asi s pětinovým rozpočtem, co např. sousední Baník Sokolov, a to jsme naprosto totožné kluby.

Bude se to tedy muset vzít, jak se říká lidově, od podlahy?

Asi bych řekl, jak kde. Jsou okresy, kde to celkem slušně fungovalo a měnit se toho až tolik nemusí. Podporujeme principy Fevoluce a naprosto se s tím ztotožňujeme. Je fajn, že kluci věnovali pozornost podpoře okresů, kde si samy kluby měly možnost změnit své OFS. Myslíme, že je to velice slibný začátek.

Právě očista fotbalu bude běh na dlouhou trať, souhlasíte?

Navrátit fotbalu lesk bude stát spoustu sil a píle. Musíme z fotbalu opět udělat společenskou událost. Důvěra v lidi, kteří fotbal povedou na místech nejvyšších, pak bude nesmírně důležitá a je teď na nás, jaké základy položíme.

Pokud kandidatura nevyjde, jaké budou vaše další kroky?

Budu podporovat kluby, aby tlačily na VV OFS a ten řešil jejich problémy. Jinak moje role je jasná. Vedeme fotbalový klub a je naší povinností pro děti v Karlových Varech budovat co nejlepší sportovní podmínky, aby z nich vyrostly osobnosti s morálními vlastnostmi a charakterem, milující sport.

Nominační listina pro VH OFS Sokolov

Kandidáti na post předsedy OFS Sokolov

David Palla – předseda OFS, člen VV KKFS, člen DK KKFS, osm let předseda, DK OFS Sokolov, Cheb, sportovní sekretář FK Baník Sokolov, dlouholetý funkcionář a hráč FK Baník Sokolov

František Dřížďal – bývalý hráč Baníku Sokolov, SK Slavia Praha, se kterou si zahrál Ligu mistrů a získal s ní dva mistrovské tituly, místopředseda a mentor přípravek FC Slavia Karlovy Vary.

Kandidáti do VV a RK OFS Sokolov

Pavel Pešek – dlouholetý rozhodčí, a to od profi soutěží až po okresy, současný místopředseda OFS Sokolov, předseda komise rozhodčích KKFS, delegát ŘKČ.

Petr Peterka – dlouholetý trenér mládeže FK Baník Sokolov, dlouholetý manažer a trenér Olympie Březová, člen VV OFS Sokolov.

Miloš Munka – předseda Slavoje Kynšperk nad Ohří, předseda komise mládeže KKFS, předseda komise mládeže OFS Sokolov, grassroots trenér mládeže OFS Sokolov, člen VV OFS Sokolov.

Lada Veinholdová – dlouholetá sekretářka, ekonomka a účetní OFS Sokolov.

Štěpán Dubaj – trenér A-týmu Baník Královské Poříčí.

Josef Pojar – dlouholetý předseda klubu TJ Spartak Chodov.

Jan Rod – současný předseda Baníku Habartov, dlouholetý funkcionář ve futsale.

Stanislav Suchý – dlouholetý funkcionář Baníku Nové Sedlo.

Další kandidáti: Jan Franče (Lomnice), Matěj Kvapil (Krásno).