Pětatřicetiletý obávaný snajpr Marián Geňo, který v trikotu klubu z města minerálních pramenů rozdával nejen fotbalovou radost v karlovarském klubu dlouhých dvanáct sezon, během kterých nasypal soupeřům přes sto branek. Po skončení aktivní kariéry, kdy pověsil své střelky na pověstný hřebík, přesedlal natrvalo na trenérský post a odměna byla hodně sladká, když usedl začátkem června na trenérskou lavičku třetiligového A-týmu.

Během své aktivní kariéry jste trénoval slávistický dorost, k tomu posléze přibylo i béčko Slavie a nově jste se přesunul k třetiligovému A-týmu. Jak jste vnímal nabídku klubu přejít do pozice hlavního trenéra A-týmu?

Já trénoval dorost už tři roky souběžně s hraním za áčko, ale vzhledem k nabobtnávání kategorií, kdy místo původně jednoho dorostu jsme začali vést tři kategorie, už bylo moje hraní za A-tým nad moje síly. Navíc jsme dorosty přihlásili do republikových soutěží. Můj přesun k áčku byl prakticky ze dne na den, upřímně, já ho ani neočekával. Ale taková nabídka nepřichází každý den a třeba by už ani nikdy nepřišla, člověk nikdy neví, co bude. Navíc když je to Varech, odjinud bych nabídku trénovat ČFL určitě zatím ještě nepřijal.

Máte za sebou řádně nabité dny, ať už u slávistické rezervy, dorosteneckého výběru U19 či nově třetiligového A-týmu…

Je pravda, že poslední dny byly opravdu hektické, chtěl jsem ještě pomoci dorostencům k dosažení určitých cílů teď do konce června. Měli jsme totiž rozjeté dva dlouhodobé turnaje. Zejména v té divizní skupině jsme odehráli vynikající zápasy proti těžkým soupeřům, vyjma druhého poločasu v Ostrově. Tréninky u dorostu převzal Péťa Richtář, na něj jsem se vždy mohl spolehnout, celkově jsme jako realizační tým u dorostu utvořili skvělou partu a i díky tomu jsme dosáhli za poslední dobu velmi dobrých výsledků. Já už u dorostu v příští sezóně působit nebudu. To by musel mít den třicet hodin (smích).

Je to tedy pro vás společně s asistentem Martinem Bulíčkem u A-týmu velká výzva?

Nejde o nás, jde o celý kolektiv. Všichni by rádi vyhrávali. Dáme do toho vše, co je v našich silách, oba jsme pracovití. Ale až čas ukáže, jestli budeme pro hráče, tým a klub přínosem. ČFL není jednoduchá soutěž, přijdou i krizové chvilky, na které se nejde dopředu připravit.

Určitě je to pro vás osobně velký posun, mohou tak hrát roli i vaše nabyté zkušenosti, které máte z této soutěže?

Změna je to obrovská, dorostenecký a mužský fotbal mají úplně jiné principy. Jasně, v ČFL jsem odehrál dvanáct sezón, dal přes sto gólů, byl lídrem kabiny, ale to už dnes nikoho nezajímá. Může mi to trochu pomoct, ale rozhodně nečekám, že se z toho někdo přede mnou posadí na zadek.

Jak vůbec přijali hráči změnu trenéra, navíc když před několika lety jste s nimi ještě hrával…?

To, že jsem s většinou kluků hrával, neberu jako překážku, ba naopak, víceméně vím, co od kterého hráče čekat. A to, že mi tykají, už vůbec ne, v dorostu mi starší hráči taky tykali a fungovalo to. Respekt si musím získat od hráčů jinak, a ne tím, že budu něco rvát na sílu. Jinak určitě jsou hráči trochu zvědaví, jak se budu chovat jako jejich trenér, ale věřím, že v tom problém nebude. Nejsem žádný diktátor, důležitá pro mě byla vždy parta. Ta je ve fotbale tím nejdůležitějším. Potom jde všechno líp. Výhry a porážky budeme muset zvládnout my sami, nikdo jiný to za nás stejně neodehraje.

Máte za sebou v roli hlavního trenéra tři přípravná utkání, co vám ukázala?

Ukázala mi toho strašně moc. Ani to nejde všechno pojmenovat. Co ale vypíchnu, tak přesto, že jsme v prvním zápase po ostudném výkonu prohráli, tak kluci dokázali zabrat a další dva zápasy dokázali ubojovat. To ukázalo, že parta má svoji sílu a je na čem stavět.

Jaký bude následující fotbalový harmonogram A-týmu?

Ve středu jsme ukončili tréninkový proces, a hráči tak absolvují volno. Příprava na novou sezónu začne v úterý 7. července. V rámci přípravy pak máme v plánu zápasy se zajímavými soupeři.

Budete opět vsázet na hráče z regionu či mladíky?

Jádro týmu bude určitě z Karlovarského kraje, to je dlouhodobá strategie. Mladíků máme plnou kabinu, přes třicet let není nikomu. Rád zapojím další mladíky, ovšem musíme být o nich přesvědčeni, že budou přínosem. Ale je pravděpodobné, že přijde i pár hráčů mimo region.

ČFL je nevyzpytatelnou soutěží, co tedy bude důležité, abyste byli konkurenceschopní?

To je otázka, na kterou se složitě odpovídá. Jak už jsem říkal, základem všeho je fungující kabina, tréninková morálka a kondice, a to je práce pro nás trenéry.