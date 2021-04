Jedním z dvojice uchazečů o post předsedy je osmašedesátiletý Václav Krondl, uznávaný bývalý český a mezinárodní fotbalový rozhodčí, který odpískal v roli hlavního sudího v české či československé nejvyšší soutěži 134 utkání.

K tomu přidal 27 duelů v evropských pohárech, včetně finále PVP. Po skončení kariéry rozhodčího byl taktéž uznávaným delegátem UEFA. Navíc rok stál v čele komise rozhodčích a dva roky pak byl jejím členem. V současné době se věnuje civilnímu zaměstnání, je právník. Jaké má před volbami vyhlídky a s čím chce kluby oslovit, prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Listina kandidátů pro VH KKFS

Předseda VV KKFS

Provazník Tomáš (navržen: OFS Cheb, FC Cheb, TJ Jiskra Plesná, FK Skalná, Baník Královské Poříčí, TJ Sokol Citice, Jiskra Aš).

Krondl Václav (navržen: TJ Olympie Hroznětín, Lokomotiva Karlovy Vary, FK Merklín, FC Slavia Karlovy Vary, FK Nejdek, Baník Vintířov, OFS Karlovy Vary, Baník Union Nové Sedlo).

Člen VV KKFS za komoru OFS

Kozel Slavomír (navržen: OFS Cheb); Rod Jan (navržen: OFS Sokolov); Štípek Stanislav (navržen: OFS Karlovy Vary); Nedbalý František (navržen: OFS Karlovy Vary).

Člen VV KKFS za komoru klubů

Provazník Tomáš (navržen: FK Baník Sokolov, z. s., FK Baník Sokolov 1948 s.r.o., FC Cheb); Kozel Slavomír (navržen: FC Cheb, Jiskra Aš, TJ Rozvoj Trstěnice, FC Viktoria Mariánské Lázně, FK Skalná, TJ Jiskra Plesná); Bursík Pavel (navržen: TJ Olympie Hroznětín); Prokop Luboš (navržen: TJ Sokol Chyše); Palla David (navržen: FK Baník Sokolov, z.s.); Kolesnáč Marián (navržen: FK Loket); Makovec Jan (navržen: TJ Rozvoj Trstěnice, Baník Královské Poříčí, FK Olympie Březová, TJ Sokol Citice, Jiskra Aš, TJ Jiskra Plesná, FK Skalná, FC Cheb, FC Viktoria Mariánské Lázně).

Člen ORK KKFS

Wolf Petr (navržen: FK Ostrov); Novotný Josef (navržen: FC Cheb); Hadravská Martina (navržen: TJ Spartak H. Slavkov); Kolesnáč Marián (navržen: FK Loket); Sýkora Václav (navržen: FK Hvězda Cheb); Bouše Václav (navržen: FC Slavia Karlovy Vary).

Kdy padlo vaše rozhodnutí, že se budete ucházet o post předsedy KKFS, a co vás k tomu vedlo?

K mému rozhodnutí vedly dvě věci. Jednak jsem byl osloven několika kluby z okresu Karlovy Vary i Sokolov, pak jednotlivci z řad rozhodčích a delegátů fotbalu. Druhým impulsem pak byl způsob, o němž jsem se dozvěděl ze strany dosavadních některých osob, které ve fotbale fungovaly, vč. předsedy KKFS, po vypuknutí korupční aféry Romana Berbra, jež nechtěly nejen nic změnit, naopak dále se podílet na budoucím směrování fotbalu podobným způsobem jako dosud. Zároveň někteří členové, např. komise rozhodčích v kraji, zaujali postoj naprosto neslučitelný s výkonem nezávislé komise.

Můžete tedy přiblížit tým, se kterým úzce před volbami spolupracujete?

Zjednoduším odpověď: Nejde o tým, ale o kolegy, kteří chtějí pomáhat fotbalu, komunikovat mezi sebou o tom, co je možné pro tento produkt udělat lépe, kam ho posunout, aby jeho reputace nebyla na bodu mrazu, aby mu vrátili zpět důvěryhodnost fotbalové veřejnosti. Setkal jsem se za pět měsíců s funkcionáři cca padesáti klubů v kraji, drtivá většina z nich má zájem posunout fotbal na úroveň, již si jako nejmasovější sport, ekonomicky přístupný téměř všem, zaslouží. Mezi těmito lidmi je většina těch, pro něž je fotbal srdeční záležitostí, dělají jej zadarmo ať již ve skupině v některých klubech, či dokonce i desítky let sami v těch nejmenších.

S jakým programem chcete oslovit fotbalové kluby z Karlovarského kraje a co jim můžete nabídnout?

Představy jsem se oddílům osobně či za pomoci dalších nadšených lidí ze všech tří okresů snažil vysvětlit. Nutné je začít u mládeže, dostat ji zpět na hřiště, a v konkurenci ostatních sportů, počínaje florbalem a konče dalšími halovými aktivitami, to nebude jednoduché. Neobejdeme se bez náboru rozhodčích, trenérů, dotačních titulů, úzké spolupráce se samosprávami, propagace fotbalu. Zásadní však musí být komunikace řídících OFS a jejich komisí, s metodickou pomocí kraje, s využitím podpory FAČR. Zásadně se musí změnit nejen volební legislativa, aby volit VV KKFS mohly všechny kluby, ale i odstranit udílení sankcí za nemožnost sestavit mládežnická mužstva či chyby v zápisech zasílaných oddíly v utkáních při absenci rozhodčích.

Máte bohaté zkušenosti z republikové úrovně, ale jaké máte zkušenosti s fotbalem na krajské úrovni?

Kdysi jsem začínal v disciplinární komisi a poté komisi rozhodčích OFS, pak i západočeského kraje, v etické komisi na úrovni 3. ligy, pracoval jsem v komisi rozhodčích na úrovni profesionálních soutěží. Vedle toho mám zkušenosti z cca 250 mezinárodních utkání a desítek seminářů na úrovni UEFA a FIFA.

V případě vašeho zvolení na post předsedy VV KKFS chystáte nějaké změny?

Nemíním měnit to, co v kraji perfektně funguje. Tím je nesporně práce sekretáře Jiřího Špaka, jehož po komunikaci s výše naznačenými funkcionáři drtivé většiny klubů působících v kraji obdivuji. Naopak, na druhém pólu mého zájmu je výměna celé komise rozhodčích, na jejíž práci jsem slyšel nejvíce zásadních připomínek. Ve spolupráci budu rád pokračovat se všemi, kteří fotbal na jakékoliv úrovni nezprivatizovali a myslí to s jeho rozvojem dobře, chtějí mu pomoci.

Hlasy fotbalových klubů volají po velkých změnách v příslušných komisích KKFS, zejména pak v komisi rozhodčích, která byla a je v posledních letech hodně kritizovaná…

Patrně prvně v životě jsem se při některých jednáních „styděl“ za to, že jsem byl 25 let rozhodčím. S ohledem na to, že jsem při konci své aktivní kariéry končil na 3. místě v Evropě, se nemám za co stydět, rozumím rozhodcovství, ale to, co jsem slyšel o některých osobách, z toho mi bylo hodně smutno i úzko. Za mě, pokud vyhraji volby, komise rozhodčích vyžaduje zásadní změny.

Vy sám jste několik let plnil roli rozhodčího, může to být vaše výhoda, že znáte toto prostředí?

V Evropě na poli rozhodcovství je všechno vymyšleno. UEFA i FIFA vydává každý rok fantastické materiály, a pokud jsou kolegové řízeni v celé ČR na všech úrovních podle pokynů Evropské asociace, potažmo FAČR, situace je relativně velice jednoduchá a snadná. Ale řídicí komise rozhodčích musí v těchto mantinelech „chtít“ lidi řídit, vykládat pravidla, nedeformovat videozáznamy z utkání, znát fotbalové normy. Bohužel současné rozhodcovství od profesionálních soutěží až po okresy je na dně, a to přesto, že fotbal je jen jeden a nelze popřít, že hráči, funkcionáři klubů a trenéři i sportovní veřejnost fotbalu rozumí. Řada osob v komisích rozhodčích nemá dostatečnou kvalifikaci na to, aby ve výše uvedeném „manuálu“ rozhodčí a delegáty školila, bohužel někdy chybí i vůle dělat práci podle norem. To se musí změnit. Rozhodčí jsou pro fotbal a ne fotbal pro rozhodčí. Musíme přestat z lidí a fanoušků fotbalu dělat hlupáky.

Jak těžké bude zvládnout už tak napjatou atmosféru, která ve fotbalovém prostředí napříč republikou panuje, když kluby volají po obměně složení jak OFS, tak KKFS, a to od základu?

Uvedu jeden příklad za všechny. V dřívějším volebním období se nikdo nepozastavoval nad tím, že ve VV KKFS byli například funkcionáři v širším počtu z jednoho okresu či klubů. Nyní se spustila kampaň, že z jiného okresu chtějí funkcionáři ovládnout fotbal. Původem jsem z Prahy, žiji od roku 1978 ve zdejším kraji a nestavím rozhodně okres Karlovy Vary proti Sokolovu či Chebu. Jsme snad nejmenším krajem v republice, je potřeba spojit síly a vybudovat silnější pozici v rámci soutěží, v nichž kluby působí. Mám radost z toho, jak se „dělá“ mládež na řadě míst, ať již jde o Aš, Sokolov, Vary či Ostrov, i na vesnicích atd.. Z toho důvodu rivalita není namístě, navíc práci se chci věnovat minimálně dva dny v týdnu, a pokud uspěji ve volbách, omezím výkon advokacie. Ale pomoci musí i kluby samotné.

Napomohla tomu zcela jistě kauza Romana Berbra, která prolomila několikaleté mlčení, čímž odstartovalo očištění českého fotbalu. Ale vše nebude tak lehké, jak se na první pohled zdá, souhlasíte?

Překvapuje mě, jak i někteří nejbližší kamarádi a spolupracovníci Romana Berbra nyní tvrdí, že jej znali „pouze od vidění“. Prosadit změny je nesmírně obtížné a náročné. Často jsem se i v klubech setkával s názorem: „Oni nám sice s ničím nepomohli, ale ani neublížili. Proč bychom tedy něco měli měnit?“ Ale pak přijdete na to, že vlastně komunikace byla mezi řídícím OFS, některými komisemi atd. minimální, nebylo využito možností dotačního financování, pomoci z centra využitím možností komunikace s FAČR atd. Je potřeba provést finanční audit hospodaření KKFS. Již volební kampaň mne přesvědčila o tom, jak je obtížné cokoliv změnit.

Navíc když po následném odchodu Berbra z fotbalové scény právě jeho příznivci přešli rychle na druhou stranu, s cílem udržet se i nadále na vlivných postech…

Je právě na voličích, aby si sami rozhodli, jakou cestou se chtějí vydat, zda můžeme udělat něco víc pro fotbal. Jsem přesvědčen o tom, že zejména nově zvolení do výkonných výborů OFS Sokolov, Cheb i Karlovy Vary mají obrovskou chuť fotbal „hýčkat“, bavit se jím a získat ztracené pozice ve prospěch tohoto sportu.

V Karlovarském kraji fotbalová kvalita poslední roky znatelně pokulhává. Máte recept na to, jak ho fotbalově znovu zkvalitnit?

Jednoznačně věřím všem klubům. Ty, které dělají mládež, pak vědí, že to je jediná cesta, jak posunout kvalitu založenou na odchovancích z regionu do vyšších pater soutěží. Rýsuje se rovněž řada schopných funkcionářů z klubů, trenérů, sportovních manažerů apod., kteří by mohli „bojovat“ za oddíly. V konkurenci s hokejem, volejbalem, basketbalem a i jinými sporty to nebude jednoduché. Je tady ale řada osobností, které čekají na svoji příležitost, a již volby v okresech ukázaly, že situace není tak beznadějná, jak se na první pohled může zdát. Nesmírně si vážíme i podpory hejtmana Kulhánka, který přislíbil pomoc okresům, místostarosty MěÚ Sokolov Jana Picky i dalších starostů samospráv z celého regionu. Bez jejich podpory fotbal nelze dělat.

To se týká i mládeže. Nejen malé, ale i velké kluby horko těžko dají dohromady jeden tým mládeže, čímž dochází k masivnímu spojování týmů, což se pak také odráží i v kvalitě samotných soutěží…

Je nutné vzbudit již ve školkách zájem o fotbal, navázat na tělesnou výchovu v základních školách atd. Pořád na vesnicích je obrovský potenciál mládežnické základny, v městech v konkurenci shora uvedených sportů, vč. tenisu, golfu a dalších, je to náročné. V nich však jsou trenéři mládeže erudovanější, lépe placeni a peníze je potřeba obstarat pro trenéry mládeže i do nejmenších klubů na venkově.

Pokud byste byl zvolen, tak vás zcela určitě čeká náročné čtyřleté období, jste na to připravený?

Popravdě řečeno i po 5 měsících se „učím“. Přesto jsem přesvědčen, že za pomoci schopného Jiřího Špaka a týmu ve výkonném výboru KKFS za účasti pánů Stanislava Štípka, Jana Roda, Františka Nedbalého a dalších, kteří projdou prostřednictvím volby klubů, dám dohromady schopnější tým, než byl ten dosavadní.

Naopak pokud by vaše kandidatura nevyšla, budete se dodatečně ucházet o post ve výkonném výboru a jaké by byly vaše další kroky?

Ve volbách mohu i prohrát. Pak se pokusím spolupracovat s Radkem Příhodou, kterému věřím, že mu bude svěřena komise rozhodčích FAČR. Rozhodčím či delegátem se ještě nikdo nikdy nenarodil. Všechno je o zkušenostech. Rád bych tzv. „rozjel“ změny v období po Romanu Berbrovi v našem fotbale v karlovarském regionu, případně i na úrovni komise rozhodčích FAČR. Pánové z našeho kraje shora jmenovaní, vedle Františka Dřížďala, Stanislava Suchého, Zbyňka Draxala, Víta Červenky, Lukáše Jankovského a řady dalších, jsou zárukou, že fotbal v našem kraji nesporně i beze mne půjde tou správnou cestou. Proto jsem chtěl být alespoň na začátku těchto změn.