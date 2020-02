Prohra. Dorostenecký kombinovaný výběr sokolovského Baníku U19 a U18 si o víkendu připsal na své konto porážku 1:2, když nestačil na stejně starý výběr Mostu.

Dorostencům Baníku se během duelu s Mostem výsledkově nedařilo, když prohráli 1:2. | Foto: FK Baník Sokolov

„Začátek zápasu jsme měli dobrý, ale po dvaceti minutách nám vstřelil soupeř dva rychlé góly a potom už se nám nedařilo kombinovat, podržet míč. Navíc jsme chybami soupeři nabídli další šance, ale ten je nevyužil,“ vracel se k prvnímu poločasu, po kterém baníkovci museli dohánět dvoubrankové manko, trenér Sokolova David Vaněček. To druhá pětačtyřicetiminutovka již byla v podání Baníku podstatně lepší, i přesto to na bodový zisk nestačilo. „Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře, již po dvou minutách se nám podařilo snížit,“ narážel Vaněček na branku Tomáše Ptáčka, která navrátila Sokolov zpět do hry. „Snažili jsme se otočit vývoj utkání, dokázali si vytvořit slušné gólové šance, bohužel ale bez gólového efektu,“ přidal hodnocení k druhé polovině utkání sokolovský trenér. Baníkovci tak museli v přípravě před startem jarní poloviny České ligy dorostu skousnout těsnou prohru.