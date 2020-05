„Ukončení soutěže vyplynulo z dané situace. Po sportovní stránce to je veliká škoda, ale důležitější je bezpečnost a zdraví lidí a to rozhodlo o ukončení soutěže,“ vracel se zpátky k ukončení sezony sportovní manažer Březové Petr Peterka.

„Prakticky po šestnácti kolech jsme tak skončili na šestém místě, což není špatné, ale těžko říct, jaké umístění by bylo po odehrání všech třiceti kol,“ upozornil Peterka. Po vyhlášení nouzového stavu dostal sport definitivní stopku a fotbalové stadiony napříč republikou osiřely. Na program přišla krizová řešení, když sportovci mohli trénovat, ale pouze individuálně, za zavřenými dveřmi. „Individuální tréninky jsme neřešili, myslím si, že všichni mají svých problémů dost, a pokud sami hráči si v tomto období našli čas na sport, tak jenom dobře,“ připomněl manažer Olympie kroky klubu během nouzového stavu.

Nyní se ale blýská na lepší časy, když některá opatření v rámci covidu-19 jsou postupně zmírněna či uvolněna. V květnu, přesněji v pondělí 11. května, budou moci fotbalisté opět vyběhnout na zelený pažit, ale budou muset dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření. „Pokud se bude moct trénovat, tak začneme tehdy, až omezení budou minimální,“ narážel Peterka na případné skupinky, dvoumetrové rozestupy, dezinfekci či trenéry a realizační tým v rouškách. I Březová tak naskočí stejně jako jiné týmy ze zimní přípravy rovnýma nohama prakticky do té letní. „Je to tak, ze zimní přípravy rovnou do letní, ale toto postihlo všechny, a tak se musíme s tím vyrovnat a připravit se na další soutěžní ročník,“ vysvětlil Peterka.

Po návratu na trávník mají v Březové o náplň postaráno. „Zaměříme se na herní činnost jednotlivce a částečně i na fyzičku,“ prozradil náplň tréninkových jednotek po návratu na stadiony Peterka.

Od 25. května pak budou moci týmy odehrát i přípravná utkání. „Přípravné zápasy bychom chtěli sehrát, ale vše je podmíněno danou situací,“ upozornil na podmínky měnící se každým dnem Peterka.

Navíc se spekulovalo, že by hráči mohli utkání odehrát v rouškách. „V tomto případě bychom nehráli a počkali, až by bylo toto omezení uvolněno,“ podotkl k možnosti hrát s rouškami manažer březovského klubu. Březové se navíc může dotknout nepříznivá situace v nedalekém Sokolově, který může sestoupit jako poslední celek druholigové soutěže do ČFL. „Může se nás to dotknout a asi v tomto případě i dotkne,“ přemítal Peterka nad spoluprací s Baníkem, který Olympii hráčsky zásobuje. I přesto chce Březová udržet kádr pohromadě. „Náš kádr není jen otázka sestupu Sokolova, každou sezonu je velice těžké udržet tým pohromadě, a to je možná vůbec to největší vítězství, když vždy o každého hráče stojíme a bojujeme,“ dodal závěrem Petr Peterka.