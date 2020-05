Karlovarský OFS totiž přichystal pro okresní týmy neoficiální soutěž, která o víkendu odstartuje zahajovacím kolem.

Hrát se bude hned ve třech pětičlenných skupinách, s tradiční hrací dobou dvakrát pětačtyřicet minut. Při nerozhodném výsledku v řádné hrací době přijde na program penaltový rozstřel, který určí vítěze.

Skupina A, 1. kolo: Pernink – Nejdek B (SO, 30. května, 14.00), Potůčky – Abertamy (SO, 30. května, 17.00), Jáchymov – Nové Hamry (NE, 31. května, 15.00).

Skupina B, 1. kolo: Božičany – Kyselka (SO, 30. května, 10.30), Sadov – Dvory (SO, 30. května, 17.00), Vojkovice – Sedlec (NE, 31. května, 14.00).

Skupina C, 1. kolo: Verušičky – Nečtiny (SO, 30. května, 14.00), Žlutice B – Otročín (SO, 30. května, 17.00), Bečov – Krásné Údolí (NE, 31. května, 14.00).