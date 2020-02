„Do utkání jsme vstoupili aktivně, když jsme si během úvodních pěti minut vytvořili dvě šance, ale bez gólového efektu, poté se hra maličko vyrovnala. Hvězda vsázela na rychlé brejky, spoléhala především na rozehrávku Zdeňka Slámy,“ ohlédl se za prvním poločasem, který skončil bez branek, Peterka.

To ve druhém poločase už to bylo v podání Olympie gólově o něčem jiném. „Prostřídali jsme tři hráče a dokázali vstřelit dvě branky. První po standardní situaci Dan Martinec, druhou pak přidal po nahrávce Kursy Pavel Veselý, který poté zužitkoval samostatný únik, když prostřelil brankáře Chebu,“ připomněl březovské gólové radosti manažer klubu. „I soupeř však měl dvě šance, ale nevyužil je, když tu největší mu zneškodnil náš brankář Tomáš Martinec. Pro nás to bylo velmi dobré utkání,“ pochvaloval si Peterka. A měl k tomu řádný důvod. Březová si prozatím užívá zimní galeje.

„Stále je to však jen příprava, stále je na čem pracovat, důležitější to bude prodat v soutěži,“ dobře ví Peterka.

Další utkání odehraje tým ze Sokolovska na stadionu U Ferdinandova pramene, a to v sobotu 15. února od 11 hodin, kdy se mu postaví do cesty v rámci derby mariánskolázeňská Viktoria.

FK Hvězda Cheb – FK Olympie Březová 0:2 (0:0). Branky: Martinec Dan, Veselý Pavel.

FK Hvězda Cheb: Bertelman – Mojcher, Netrval, Hucl, Vlk – Janda, Bauer, Klepáček, Anděl – Kubinec,Sláma (stř. Mácha, Veleman, Kompit, Lhotský,, Kraclík).

FK Olympie Březová: T. Martinec – Nimrichter, Neudert, Horvát, D. Peterka – Šaloun, Kravar, Kursa, Veselý – D. Martinec, Schönwalder (stř. Neumann, Boukal, Slabyhoudek).