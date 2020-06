V klubu zpod Krušných hor totiž překvapivě skončilo duo ostřílených exligových hráčů, obávaný kanonýr Martin Psohlavec či ostřílený zadák Zbyněk Vondráček, dva pilíře ostrovské jedenáctky.

„Turnaj hodnotím pozitivně. Odehráli jsme čtyři dobrá utkání a ani jednou jsme neprohráli, takže spokojenost s tím, co jsme předvedli,“ vracel se zpět k úspěchu svého týmu v konkurenci převážně divizních účastníků trenér Ostrova Jiří Štěpán.

„Jsem rád, že alespoň něco se podařilo odehrát,“ kvitoval Štěpán uvolnění bezpečnostních opatření, které umožnilo hráčům navrátit se na zelený pažit. „Mohli jsme do utkání zapojit i hráče, kteří by se měli zapojit do letní přípravy, takže jsem si udělal maličko obrázek, co od nich mohu do budoucna očekávat,“ připomněl svou strategii během turnaje ostrovský trenér.

Po turnaji čeká Ostrováky volno, které se tentokrát ponese v módu dovolená. „Sezonu jsme ukončili 20. června a hráče teď čeká do 13. července volno s tím, že od 6. července ode mě dostanou individuální plán, aby nepřišli na začátek přípravy úplně syroví,“ prozradil Štěpán fotbalový harmonogram, který jeho svěřenci mají naordinovaný.

Do letních galejí však naskočí Ostrováci již bez svých opor, když vale Ostrovu dali jak Psohlavec, tak i Vondráček. „Samozřejmě to bude citlivé oslabení, oba hráči v Ostrově zanechali skvělou stopu,“ zklamaně uznává Štěpán.

„Takový však prostě je fotbalový život a nám nezbývá nic jiného než tento fakt přijmout a věřím v to, že i bez těchto dvou velmi dobrých fotbalistů se nám podaří dobře se na sezonu připravit,“ přeje si Štěpán.

Jenže zacelit díru po hráčích nebude nijak lehké. „Je to strašně složité. Sedíme nad tím den co den. Probíráme si hráče, kteří by nám typologicky tyto hráče dokázali nahradit,“ přiblížil Štěpán. „Skutečnost je bohužel taková, že takových hráčů moc není. V našem kraji budou od nové sezony dva týmy v ČFL a čtyři týmy v divizích. Nechci být skeptik, ale tohle je na náš kraj prostě moc. Navíc je spousta kvalitních hráčů ještě ve vedlejším Německu,“ poukazoval na nedostatek hráčů v Karlovarském kraji v posledních letech trenér Ostrova.

„Pokud se nám povede někoho přivést, bude to malý zázrak, ale zase na druhou stranu, já vůbec nepochybuji, že tým, který je momentálně v Ostrově, by nezvládl důstojně odehrát sezonu. V týmu máme spoustu skvělých hráčů, kteří toho mají již hodně za sebou, a opravdu nepochybuji o tom, že to zvládneme,“ vypočítává závěrem kouč Ostrova.