My jsme pro vás přichystali seznam nejzajímavějších přesunů v klubech, což se vesměs týká kategorie dospělých. Čtyři nové tváře zamířily do Dvorů, tedy do týmu nováčka krajského přeboru, kam se přesunuli z chodovského Spartaku Martin Dušek a Lukáš Kočí, jež doplnil z Křižovatky brankář Michal Krhounek a nejlepší střelec uplynulé sezony okresního přeboru mužů Karlovarska Martin Staško, který zamířil do Dvorů z Dalovic. Naopak do Dalovic zamířil z karlovarské Lokomotivy Pavel Ešner.