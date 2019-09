Hosté se dostali již v 8. minutě do vedení. „Začali jsme dobře, drželi jsme balon, byli jsme rychlejší, fotbalovější, dali jsme zaslouženě gól. Měli jsme tam další dvě tři brankové příležitosti, které jsme ale bohužel neproměnili,“ líčí prostějovský kouč Oldřich Machala.

Ten s konečným výsledkem 1:1 spokojen nebyl. „Ztratili jsme tady dva body, stejně jako předtím ve Vítkovicích. Vedení 1:0 je vždy velmi ošidné, může se stát cokoliv. Po vyloučení ve druhé půli jsme byli pod tlakem, domácí měli šance, ale my jsme to přesto mohli rozhodnout, Koudelka ale brejk neproměnil,“ litoval Machala.

S jeho slovy ale hrubě nesouhlasil domácí František Šturma. Nemyslím si, že jsme byli horším týmem. Do 20. minuty byl soupeř lepší, nemůžu pochopit, že jsme začali hrát až potom. Do vedení šel ale Prostějov po naší hrubé chybě, kdy šel Šmehyl do skluzu a nechali jsme soupeře rozehrát, neobsadili jsme útočníka v malém vápně. To znamená náš nedůraz. My jsme jim umožnili gól dát, nebylo to tím, že by si něco vypracovali, byli jsme pouze laxní,“ ohradil se Šturma důrazně proti slovům kouče Prostějova.

Klíčový moment přišel ve 47. minutě, kdy po druhé žluté putoval předčasně do kabin hostující Pernackyj. „Soupeř hrál tak agresivně a důrazně, že šel po červené kartě jejich hráč ven,“ poznamenal trenér Baníku.

Domácí poté převzali iniciativu a v 68. minutě srovnali stav Machučou. „Soupeře jsme po vyloučení samozřejmě zatlačili. Čtyřicet minut jsme ho mleli, jenom odkopávali míče a chodili na brejky. Z jednoho takového mohli dát gól, což je logické. My jsme tam ale měli asi patnáct šancí,“ popisuje František Šturma.

To, že jeho svěřenci nedotáhli zápas do vítězného konce, připisuje trenér Sokolova pouze slabé produktivitě. „Z tolika šancí prostě musí přijít branka, v tom vidím náš největší problém. Nebyli jsme schopní dát druhý gól. Druhý poločas jsme byli jasně lepší a soupeř, dá se říct, se k ničemu nedostal,“ zakončuje zklamaný Šturma.