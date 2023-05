/KANONÝR DENÍKU/ Po ukončení své třetiligové kariéry pověsil své střelky na hřebík. Tam se, ale dlouho neohřály. Slávistická legenda v podání Mariana Geňa opět střílí důležité góly.

Marian Geňo, FC Slavia Karlovy Vary. | Foto: Daniel Seifert

Ano, přesně tak. Navíc když góly nestřílí, tak pomáhá. Vidět ho můžete nejen v třetiligovém A-týmu karlovarské Slavie, kterému šéfuje společně s Martinem Psohlavcem, ale také ve slávistické rezervě, které vypomáhá v krajském přeboru. „Bohužel se nám v áčku v průběhu jara rozpadla obrana, prakticky každý zápas jsme nuceni hrát v jiném složení,“ říká Geňo ke klíčovému momentu, po kterém se odvážně rozhodl opět okusit nástrahy třetiligové soutěže.

„Šel jsem klukům pomoct, ale sám si uvědomuji, že to není ideální. Jenže když vaše dítě krvácí, tak mu taky běžíte na pomoc,“ říká k rodinné fotbalové atmosféře, která ve Slavii panuje. Osmatřicetiletý univerzál navíc vypomáhá i béčku, které čeří vody krajského přeboru. Naposledy zavzpomínal Geňo na své zlaté gólové časy o uplynulém víkendu, kdy srazil Citice šesti kousky, když jeho tým dosáhl na vysokou výhru 8:1.

FOTO,VIDEO: Ostrov se prostřílel do finále poháru, má nakročeno k double

„Byl to fajn den, takový ten zápas, kdy to od začátku sedne a do čeho kopnete skončí v bráně,“ říká s úsměvem. „Navíc ve většině případů to bylo o výběru místa, protože kluci mi udělali výborný servis, za to jsem jim hned po zápase poděkoval,“ připomněl Geňo, pro kterého to byla již desátá branka v přeboru.

„Uznání zaslouží i trenér, který mi konečně dal prostor v útoku,“ vzkazoval poděkování kouči B-týmu Martinu Bulíčkovi, za důvěru. A vyplatilo se. Geňo totiž řádil na drahovické umělce, jako za starých časů.

„Jestli jsem někdy takhle gólově řádil si už ani nepamatuji, myslím, že dvakrát se mi povedlo dát v ČFL čtyři góly, ale šest možná ještě někdy v dorostu v Teplicích,“ zašmátral v paměti.

Jenže každá sranda něco stojí. To ví i Geňo, který si musí připadat jako Rocky, při návratu do ringu. „Od Vánoc tvrdě trénuji, někdy i s áčkem, zhubl jsem deset kilo. Cítím se teď velmi dobře na svůj věk, ale uvědomuji si, že ty nejlepší roky kariéry mám dávno za sebou,“ je si vědom zkušený forvard.

Nevěděl jsem, co od toho po třech letech čekat, říká k úspěšnému combecku Geňo

„Baví mě hrát s mladými kluky, ti mě nabíjí. Vše je ale jen o tréninku, a to v mém věku už je pěkná řehole, pak jsem ale samozřejmě rád, když se takový zápas povede, dodává mi to motivaci do dalších tréninků,“ poukazoval Geňo, co mu stále dodává fotbalovou chuť.

Za husarský kousek, který se mu o víkendu povedl, bude muset sáhnout hluboko do kapsy. „To víte, že ti supi v kabině jistě něco vymyslí,“ podotkl se úsměvem. „Rád ale přispěji, bez dobrých spoluhráčů nic nedosáhneš, takže si zaslouží nějakou odměnu, vidím to na nějakou baštu,“ přemítal, co ho bude šestibrankový počin stát.

A gólový přísun to nebyl z jeho strany podle jeho slov poslední. „S fotbalem končit nehodlám, tu hru miluji, takže třeba krajský přebor ještě nějakou dobu hrát chci, ale uvidíme jak se vše v budoucnu vyvine,“ prozradil závěrem, že jeho fotbalová pouť ještě neskončila.

Nejsem žádný diktátor, říká trenér Slavie Marián Geňo