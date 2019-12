Velmi dobře. Dorostenci Sokolova, kteří nastupovali během první poloviny soutěže proti o rok starším soupeřům, dosáhli na skvělé páté místo, když nastřádali na své konto úctyhodných třicet bodů. Tím se baníkovci pod taktovkou trenéra Karla Tichoty (na snímku), který v závěru podzimu také vypomáhal u A-týmu v roli asistenta, zasloužili v kategorii dorostu o nejlepší výsledek sokolovských výběrů v dorosteneckých celostátních soutěžích.

Po podzimní části jste obsadili v tabulce skvělé páté místo s třicetibodovým ziskem, panuje tedy s první polovinou soutěže spokojenost?

Určitě ano. Dokázali jsme odehrát dobrá utkání, na druhou stranu se nám několik utkání nepovedlo. Před startem soutěže jsme věděli, že nás čekají kvalitní soupeři, kteří v kategorii U 15 hráli nejvyšší žákovskou soutěž, i týmy, které na tom tak dobře nebudou. Mrzí mě, že jsme nedokázali získat body s týmy z první čtyřky, tedy s Teplicemi, Libercem, Jabloncem nebo Duklou, i když jsme měli některé zápasy dobře rozehrané. S týmy z dolní poloviny tabulky se nám dařilo vyhrávat. Takže s první polovinou soutěže u nás panuje spokojenost.

Během podzimu jste se navíc mohli opřít o velmi dobrou koncovku, když jste nastříleli v patnácti kolech necelých osmdesát branek…

A mohlo jich být ještě víc. V koncovce jsme někdy některé situace neřešili dobře, až budou kluci zkušenější, dokážou si poradit lépe. Celkově chceme hrát ofenzivně, máme na to v kádru vhodné typy hráčů.

Co vám tedy podzimní část ukázala, v čem jste dominovali a naopak na čem budete muset ještě zapracovat?

Naším cílem je naučit kluky hrát rychlý kombinační fotbal plný pohybu. A právě pohyb bez míče je to, co klukům ještě chybí. Individuální kvalita našich hráčů je na dobré úrovni, ještě nám chybí větší sehranost. V létě nám několik hráčů odešlo, noví přišli, takže to bude ještě nějakou chvíli trvat. Perspektiva v kádru určitě je.

Body jste více sbírali v domácím prostředí, byl to pro vás takový odrazový můstek?

Doma jsme odehráli víc zápasů než utkání venku, takže to trochu zkresluje. Samozřejmě si kluci v domácím prostředí víc věří, ale v této věkové kategorii není takový rozdíl, jestli hrajeme utkání doma nebo venku. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát.

Jaké bylo podle vás nejhorší a naopak nejlepší utkání podzimu?

Nejhorší utkání jsme odehráli v Chomutově. Ještě dvacet minut před koncem jsme vedli 1:0 a nakonec prohráli 1:4. Herně se nám toto utkání vůbec nepovedlo. Naopak nejlepší utkání i výkon jsme předvedli v Roudnici, kde jsme vyhráli 7:0. Tam to bylo podle našich představ.

Navazuje tedy otázka, kdo byl podle vašeho názoru nejlepším hráčem podzimní části?

Nechtěl bych jmenovat jednotlivé hráče. V týmu jsou kluci, kteří mají talent a předpoklady se prosadit v dospělém fotbale, ale k tomu vede ještě dlouhá cesta. Bude záležet na hodně věcech. Důležitá bude jejich tréninková morálka, motivace se prosadit v těžší konkurenci. Na hráčích vidím, že se chtějí zlepšovat, a to je pro mě dobré znamení.

Máte před sebou zimní přípravu, jak bude náročná a jakou bude mít náplň?

Zimní příprava začne 6. ledna, kdy se hráči začnou připravovat podle individuálních plánů. Poté se třináctého ledna sejdeme společně a hráče bude čekat klasická příprava. Trénovat budeme čtyřikrát v týdnu, plus víkendová utkání. Tréninky na hřišti proložíme posilovnou, jedním halovým turnajem. Chceme, aby příprava byla pestrá, ale na druhou stranu i náročná.

S jakým cílem budete vstupovat do jarní části divizní soutěže?

Byl bych rád, aby se nám minimálně podařilo udržet současné postavení v tabulce. Dalším a hlavním cílem by mělo být další zlepšování výkonů jak jednotlivých hráčů, tak výkonu týmového. Právě kvalita výkonu by měla být v této věkové kategorii rozhodující, nikoliv výsledky.