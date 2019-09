Po pěti odehraných kolech se totiž krčí Horní Slavkov na samém dně tabulky bez bodového zisku, s nepříznivým skóre 6:21. „Bohužel od prvního utkání lepíme sestavu, ať je to z pracovních důvodů či zranění,“ narážel trenér Horního Slavkova Martin Bulíček na hlavní důvody podzimní hornoslavkovské mizérie.

„K prvnímu utkání jsme zamířili do Žlutic, kde nám z pracovních nebo jiných důvodů chybělo pět hráčů loňské základní sestavy, ale i přesto jsem věřil v bodový zisk. Sice jsme vedli po dvaceti minutách 2:0, přesto jsme nakonec prohráli 2:3, navíc se nám zranili dva hráči,“ kroutil nevěřícně hlavou Bulíček. A měl k tomu řádný důvod. V následujících čtyřech zápasech se měnila sestava Spartaku jako na kolotoči. „Všechna utkání odehrála pětice hráčů, když se nám následně dlouhodobě zranila čtveřice hráčů ze základní sestavy,“ smutnil Bulíček.

A to je v současné době kámen úrazu. Slavkov doplácí na zranění a v krajském přeboru mu pomalu ujíždí vlak. „Po loňském bronzovém umístění je pro mě současnost velkým zklamáním, ale nejsem ještě vůbec zkušený trenér na to, abych si poradil s tolika zraněnými a absentujícími hráči, i když se nám podařilo sehnat několik fotbalistů z okolních mužstev, ale určitě bude nějakou dobu trvat, než si zvyknou na jiný, rychlejší fotbal. I přesto si myslím, že mít po pěti kolech nula bodů, jde za mnou, protože fotbal se hraje v jedenácti a já jsem měl k dispozici každý zápas jedenáct hráčů,“ překvapivě si sypal popel na hlavu trenér Horního Slavkova.

Slavkováci tak mají v podzimní části zaděláno na pořádnou ostudu, pokud nezvládnou zbylá utkání. Jedno z nich, které ponese nálepku důležité, čeká Horní Slavkov o víkendu, kdy poměří své síly s Toužimí, tedy dalším bezbodovým týmem. Výhra by pak mohla být odrazovým můstkem k lepším pozicím v tabulce.

„Nyní nás čeká nejdůležitější zápas podzimu, protože si nic nebudeme nalhávat, už teď hrajeme o záchranu. Toužim je hlavně doma hodně těžký soupeř, ale bohužel vůbec nevím, v jaké nastoupíme sestavě, protože stav zraněných hráčů se vůbec nelepší. Mužstvo určitě nějak poskládám a pomohou nám hráči věkově starší, kterým není fotbal ve Slavkově lhostejný, za což jim hrozně moc děkuji, a ti mladší by si z nich měli brát příklad,“ poukázal Bulíček a závěrem připojil: „Každý získaný bod v tomto zápase je strašně důležitý pro psychiku hráčů a náladu v kabině. Pokud se nám to nepovede, budeme si muset sednout s vedením a namístě bude určitá změna, která vždycky mužstvu nějak pomůže, a přijde nový impuls. Už není na co čekat, utkání jdou rychle po sobě a nikoho nezajímá stav mužstva, ale výsledky.“