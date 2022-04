„On i jeho celý realizační tým ze Slovenska fotbalem žijí. Byli to absolutní profíci, úplně odstřelení od zbytku světa. Dodnes nechápu, že neměli v Plzni úspěch,“ vzpomínal na Adriana Guľu ve své autobiografii David Limberský.

Společně s Guľou se totiž tehdy poroučeli i další slovenští členové realizačního týmu, asistent Marián Zimen, videoanalytik Ladislav Kubalík a kondiční specialista Martin Kojnok.

Přitom Guľa po svém nástupu viktoriány zvedl, v lize s nimi skončil druhý, ale pak neprošli do evropských pohárů, a když tým začal klopýtat i v české lize, byly jeho dny sečteny.

„Když se nám přestalo dařit, začalo se mu vyčítat, že se až moc zaobíral čísly a detailními daty,“ napsal ještě David Limberský na adresu slovenského kouče.

A přitom právě moderní metody, které jsou trenérské práci Adriana Guľy vlastní, byly jedním z důvodů, proč se ho plzeňská Viktoria rozhodla angažovat.

Gól bych měnil za tři body, pronesl střelec Chorý po remíze se Slavií

Samotní hráči dokonce do speciální aplikace vyplňovali, jak se cítí, aby mohli trenéři reagovat a dávky upravovat.

Ale to zdaleka nebylo jediné nóvum, které Adrian Guľa a spol. ve fotbalové Plzni zavedli. Hned po svém nástupu k týmu zavedl natáčení tréninků, aby hráči okamžitě věděli, co se jim povedlo a co dělali špatně. Samozřejmostí byla data z GPS vest, se kterými absolvovali přípravu.

Volil také poměrně přísný individuální přístup. „Přece takový velmi silný a vysoký chlap, jakým je Tomáš Chorý, nemůže zdvihat stejné kilogramy jako Pavel Šulc nebo Pavel Bucha,“ říkal Adrian Guľa během svého působení v Plzni. „Chci se dívat na hráče jako jednotlivce, cílem je jejich zlepšování,“ dodával.

Zavedl i společné snídaně, hráči spolu trávili více času. Zpočátku to přinášelo ovoce, získal na svoji stranu i zkušené borce, jako právě Davida Limberského nebo Lukáše Hejdu, ale později se vše zadrhlo.

A to i navzdory tomu, že viktoriánům předtím dlouho česko-slovenská spolupráce vycházela, i když to se jednalo o hráčské obsazení. Ve velké osobnosti v Plzni vyrostli Marian Čišovský, Marek Bakoš, Michal Ďuriš nebo Patrik Hrošovský,

„Někdy byl možná až příliš pozitivní na hráče, kteří si toho nevážili,“ zamyslel se Limberský ve své knize.