Jiný cíl než vítězství ani fotbalisté sokolovského Baníku v závěru FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mít nemohou. Aktuálně poslední tým druholigové tabulky totiž potřebuje body jako sůl, aby alespoň trochu vylepšil své postavení v tabulce.

FK Baník Sokolov. | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

„Musíme v závěru podzimní části urvat co nejvíce bodů,“ je si vědom trenér Baníku Sokolov David Vaněček. A dobře ví proč. Pokud by Baníku závěr nevyšel, ujel by mu pověstný vlak. Příležitost toto změnit budou mít hráči Sokolova již tuto sobotu, tedy 9. listopadu, kdy se představí na půdě jedenáctého celku MFK Chrudim.