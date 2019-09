Sokolov – Po roce míří do Sokolova znovu prvoligový soupeř. Baníku totiž přiřkl los třetího kola MOL cupu Slezský FC Opava a výhodu domácího prostředí. Hrát se bude v úterý od 16 hodin.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Plachý

Oba soupeři jsou prakticky ve stejných pozicích. Opavští jsou po deseti kolech naší nejvyšší soutěže na poslední příčce, sokolovský Baník okupuje ve druhé lize předposlední místo, když o víkendu dostal čtyřku na půdě do té doby posledních Vítkovic. „V Ústí jsme postavili dobrý tým, který dobrým výkonem vybojoval body. Stejnou sestavu i taktiku jsme zvolili ve Vítkovicích a mužstvo předvedlo úplně rozdílný výkon. Je to pro mě nepochopitelné a samozřejmě to na tréninku budeme hodnotit a řešit. Za výsledky nesu zodpovědnost já, beru to na sebe, ale nechápu, že k utkání takto přistoupili,“ vrací se k zápasu ve Vítkovicích kouč horníků František Šturma.