Ty povede do bojů s kapitánskou páskou Jakub Dvořák II. „Za osm let mého pobytu v Sokolově je to snad největší pohyb v kádru, jaký jsem zažil,“ říká k letním změnám.

Nováček na trenérském postu František Šturma své ovečky nešetřil. „Dal nám trochu do těla, aby, jak sám říkal, poznal náš morál, s tím, že ho za to budeme nenávidět. Je to částečně pravda, ale bylo to zapotřebí,“ uznává sokolovský kapitán.

Ten má s týmem jasný cíl. „S minulou sezónou nemůže být spokojený nikdo, zachránili jsme se v předposledním kole. To není dobrá vizitka, nedařilo se. Pro mě je to uzavřená kapitola, teď chceme být výš. Měli jsme sezení s vedením a všichni se ztotožnili s tím, že skončíme do 8. místa. Pro to uděláme všechno,“ říká rezolutně.

Otázkou zůstává, jak rychle se dá mužstvo po velkých letních přesunech dohromady. „Jádro zůstalo pospolu. Zůstal Vojta Machek, Kuba Dvořák brankář, Péťa Glaser, já i Standa Vávra. Půjde o to, jak se do toho zapojí noví hráči. Jsou to ale mladí, snaživí kluci, takže bych v tom problém neviděl. Řekl bych, že je to na dobré cestě,“ zůstává Jakub Dvořák II v klidu.

Na úvod ale čeká fotbalisty Baníku velmi těžký soupeř, dnes od 10.15 přivítají na svém pažitu exligový Hradec Králové.