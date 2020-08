„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale domácí nás přibrzdili vedoucím gólem,“ narážel sokolovský trenér Vít Vrtělka na úvodní trefu chomutovského Tomáše Janošíka. „Zbytek první poloviny byl poté vyrovnaný. My jsme hráli dost pomalu a nebyli jsme nebezpeční na poslední třetině hřiště,“ smutně poznamenal k výkonu svého výběru na půdě divizního účastníka Vrtělka.

To druhý poločas již byl ze strany baníkovců lepší, tedy co se týče pohybu. „Druhý poločas, do kterého naskočila mladší sestava, byl z naší strany pohybově lepší. Udělali jsme ale opět spoustu nevynucených chyb a chyběla nám kvalita na baloně. I tak se nám podařilo vyrovnat,“ připomněl sokolovský kouč vyrovnávací trefu staronové tváře v dresu Baníku Daniela Kováře.

„Jenže záhy jsme inkasovali podruhé a to rozhodlo,“ krčil zklamaně rameny Vrtělka. Po utkání s Chomutovem pak bude následovat v podání Sokolova zúžení kádru. „Co se týče kádru, někteří se s přípravou perou lépe, někteří hůře a pro některé kluky to je momentálně bohužel moc. Po neděli lehce zúžíme stávající kádr a k tomu se pokusíme ještě některé hráče přivést. Bude také potřeba, aby se nám zranění hráči co nejdříve vrátili,“ dodal závěrem sokolovský kormidelník.

FC Chomutov -. FK Baník Sokolov 1948 2:1 (1:0)

Branky: Janošík Tomáš, Svoboda Lukáš – Kovář Daniel. Baník Sokolov, I. poločas: Dvořák – Wolfgang, Kýček, Krlička, Kursa, Stockner, Fišer, Kovář, Šulc, Horváth, Holík; II. poločas: Fiala – Hackl, Čermuš, Foldeš, Veverka, Body, Frič, Ptáček, Dubnický, Kovář, Fišer.