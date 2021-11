Jak hodnotíte sedmigólovou výhru nad outsiderem?

Musím tým pochválit. Věděli jsme, že budeme muset být poctiví a držet soupeře pod tlakem intenzitou hry. To jsme splnili a díky tomu jsme mohli v zápase dominovat a nastřílet hodně gólů.

Mohlo takové utkání vlastně něco napovědět? Vzhledem k tomu, že soupeř zde měl mnoho mladých hráčů?

Myslím si, že ano. Zejména o našem týmu. Řeklo nám to třeba to, že naše mužstvo má charakter a že se nenechalo svést k tomu, aby zápas odehrál opohodlně. Byli jsme tým, který dal zápasu kvalitu. Kvalitativní rozdíl vnímáme, a víme, že nás čeká v úterý těžší zápas.

Hodně se při absencích Schicka a Hložka řešilo složení ofenzivy. Jak se vám líbili hrotoví útočníci?

Chtěli jsme vidět v součinnosti se zbytkem týmu Michaela Krmenčíka i Honzu Kuchtu. Patří tam i Matěj Vydra, ale v jeho případě víme, co čekat. Byly tam dobré momenty. Každý z těch dvou má své věci. Kuchta to hodně rozbíhal, Krmenčík zase udržel míče a mohli jsme se o něj opřít. Ještě se na utkání podíváme a vyhodnotíme si to. Pak se rozhodneme.

Co střídající hráči?

Hráči, kteří šli do hry z lavičky, se uvedli velmi dobře. Udrželi jsme intenzitu hry, až asi na pět sedm minut, než chytili tempo. Postupně se do toho ale kluci dostali a dohráli jsme to tak, jako jsme začali.

Zamotal vám někdo hlavu? Třeba Sýkora dal dva góly a jevil se velmi dobře.

Neřekl bych, že zamotal, ale každé utkání vám dává informace. Buď si hráč v souboji s konkurentem pomáhá, nebo naopak. Z toho pak přirozeně vycházíte.

Celé utkání odehrál Tomáš Souček. Nezvažovali jste, že jej trochu pošetříte?

Zvažovali. Byla to jedna z variant. Byly tam varianty, že by byl střídající. Zápas nám nakonec umožnil, aby tam zůstal. Konzultovali jsme to i s ním. On chtěl ale na hřišti zůstat, takže jsme mu vyhověli a hrál celé utkání.

Jak jsou na tom zdravotně Tomáš Kalas a Jindřich Staněk?

Měli jsme trochu smolný předzápasový trénink, kde jsme se chystali i s Tomášem Kalasem. Je tam lehká indispozice, kterou nechceme specifikovat. Věříme, že do zápasu s Estonskem bude připraven. U Jindry Staňka bylo příliš vysoké riziko, že by se mu tady zranění ještě zhoršilo, takže jsme jej nechali odjet domů. Nemuselo by to být vážné, takže není vyloučeno, že ligový zápas stihne.

Podruhé jste byl hlavním trenérem reprezentace. Jak si ceníte, že jste dosáhli na druhou nejvyšší výhru v historii národního týmu?

Vážím si toho, že jsem reprezentaci vedl, ale pořád je to práce celého týmu. Sraz jsme chystali společně se všemi, s Jardou Šilhavým, Tomášem Galáskem, Janem Bauer. Je to práce nás všech, tak to vnímám.

Jak se hrálo v Olomouci? Nakonec přišlo přes pět tisíc diváků.

Návštěva byla velmi dobrá, stejně jako atmosféra. Jsem rád, že tým diváky odměnil výkonem a góly a že nemuseli litovat, že přišli. Musím pochválit i hřiště, které bylo v perfektním špičkovém stavu. Myslím, že pomohlo i naší hře, tím že to bylo rychlé.

Co čekáte v úterý od Estonců?

Jak jsem řekl, že budou mnohem silnější soupeř. Když se podíváme na jejich poslední výsledky a třeba zápas s Walesem, tak prohráli jediný poločas. Jsou určitě zdatnější kompaktnější, brání mnohem lépe než Kuvajt. Věříme, že na ně budou platit podobné principy jako dnes. Pokusíme se hře dát stejnou intenzitu. Budeme chtít zopakovat scénář, ale víme, že nás čeká těžší utkání.