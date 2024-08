Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Soutěžní ročník 2023/2024 na úrovni mužů i mládeže proběhl bez větších problémů. Krajské soutěže jsou nastavené losem a termínovou listinou, tudíž zde není prostor pro chyby. Krajský přebor mužů ovládla rezerva FC Slavia Karlovy Vary, I. A třídu rezerva FK Baník Sokolov a I. B třídu TJ Spartak Horní Slavkov, která zároveň nastřílela nejvíce gólů v rámci krajských soutěží mužů.

Vy jste se svými kolegy, pokud to bylo možné, předávali poháry vítězům, je to i cílem do budoucna?

Určitě. Na konci soutěžního ročníku jednotlivé soutěže gradují jak sportovně, tak emočně. Cílem předávání poháru pro vítěze jednotlivých soutěží, je předat pohár nejlépe na domácím hřišti při oslavách postupu do vyšší soutěže, zejména před svými fanoušky. Na Výkonném výboru jsme se shodli, že pořídíme reprezentativnější poháry včetně pentlí v barvách klubu.

Před startem jarní části vás trápila agrese, zlepšila se během druhé poloviny fotbalové sezony?

Před zahájením jarní části soutěžního ročníku jsme zorganizovali setkání se všemi kluby hrající krajské soutěže v Karlovarském KFS. Účast klubů se blížila sto procentům, kdy jsme za kluby vždy pozvali statutárního zástupce, trenéra nebo kapitána A-týmu. Výkonný výbor s Disciplinární komisí popsaly negativní jevy, které se nám propisují do fotbalu. Na společném setkání s kluby byla pozitivní atmosféra a shoda na prezentovaných tématech. Zároveň jsme pozvali rozhodčí, kteří krajské soutěže pískají. Ze strany klubů vnímám argumentaci, že rozhodčí záměrně poškozují kluby, jsou arogantní a neumí rozhodcovské řemeslo. Naopak ze strany rozhodčích je opakovaná argumentace na celkovou agresivitu hráčů, trenérů a funkcionářů. Cílem společného setkání bylo popsání negativních jevů a zejména znovu najít respekt mezi jednotlivými účastníky fotbalových zápasů.

Určitě jste musel být spokojen i s fungováním komisí, souhlasíte?

Souhlasím. Jednotlivé odborné komise jsou personálně kvalitně obsazené osobami, které se dobře orientují v problematice své komise. Zároveň Odvolací a revizní komise byla v jarní části soutěží prakticky bez práce, což je ukázka bezproblémového rozhodování a práce jednotlivých komisí.

Bylo něco, co vás během druhé poloviny sezony potěšilo a naopak, co vás zklamalo?

Z celkového pohledu převažují pozitiva. Díky B-týmům v krajském přeboru mužů, stoupla atraktivita i sportovní úroveň soutěže. Dalším pozitivním trendem, bylo že mnoho klubů zapojuje do A-týmů, ať už v krajském přeboru nebo I. A třídě dorostence, kteří tak získávají zkušenosti s mužským fotbalem a soutěže se stávají běhavější a pohyblivější. Fotbal jako celek zažívá těžké období, jelikož zájem nejen o fotbal, ale celkově o kolektivní sporty klesá. Musíme být aktivnější v náborové činnosti a vytváření podmínek pro udržitelnost našeho sportu. Zároveň klesá ochota rodičů absolvovat tréninky a zápasy se svými dětmi.

Navíc po několika letech nebude mít Karlovarský kraj zástupce mezi třetiligovou smetánkou…

Jsme jediný kraj v České republice, který nemá zástupce v profesionálním fotbale, ať je to první či druhá liga. Bohužel sestupem FC Slavia Karlovy Vary již ani ve třetí nejvyšší soutěži. Tento negativní stav je odrazem sportovně-personální úrovně a ekonomické síly našeho regionu. Talentovaní hráči odchází z regionu na úrovni U14, U15 do mládežnických úseků ligových klubů, kde následně hrají v dorostech, studují střední školy, poté většinou navazují vysokoškolským studiem. Talentovaní hráči ve velkých městech zpravidla zakoření, najdou uplatnění ve fotbale nebo v zaměstnání a zpět do regionu se většinou nevrátí.

Naopak v divizi bude kraj reprezentovat i přes sestup Hvězdy Cheb pět zástupců…

Nabízí se varianta zařadit všech pět divizních zástupců do jedné soutěže, aby stoupla sportovní a divácká atraktivita soutěže. Zároveň by kluby ušetřily na cestovních nákladech. Ke konci června bude losovací aktiv Řídící komise Čechy, počkáme na rozhodnutí o umístění našich divizních zástupců.

Můžete přiblížit, jak to bude v nové sezoně s mládeží na celostátní úrovni?

Reorganizaci soutěží na úrovni mládeže nevnímám jako aktuální téma. V republikových soutěžích mají na úrovni žákovských kategorií účast FC Slavia Karlovy Vary, FK Baník Sokolov a FK Hvězda Cheb. V dorosteneckých kategoriích postoupil dorost FC Slavia Karlovy Vary ze druhého místa do dorostenecké ligy, která bude v regionu po čtyřech letech. Dále pak bude dorost FK Baník Sokolov hrát dorosteneckou divizi.

Chystáte před novou sezonou nějaké změny, pokud ano, čeho se budou týkat?

V organizaci jednotlivých soutěží zásadní změny nechystáme. Na posledním Výkonném výboru jsme připravovali se Sportovně-technickou komisí Rozpis mistrovských soutěží pro nadcházející ročník, kde určité změny připravujeme. Akcent bude kladen na vzdělávání trenérů a neúčast klubů na mistrovském utkání, která se nám zejména ke konci soutěžního ročníku částečně rozmohla.

Jaká je spolupráce s jednotlivými OFS?

Spolupráce s jednotlivými OFS je pro Karlovarský KFS důležitá. Společně řešíme například vzdělávání trenérů mládeže, nábory a vzdělávání rozhodčích, dále pak konzultujeme i další záležitosti ohledně fotbalu. Zanedlouho proběhne koordinační schůzka s Grassroots trenéry jednotlivých OFS, kde budeme řešit nejen termíny, ale také metodiku.

Co byste tedy hráčům, klubům popřál do nové sezony?

Předně bych chtěl pogratulovat všem vítězům jednotlivých soutěží mužů i mládeže. Zároveň bych chtěl fanoušky pozvat na příští ročník naší nejvyšší soutěže, a to krajský přebor mužů, ve kterém se nově představí FK Hvězda Cheb, FC Františkovy Lázně a FK Baník Sokolov B. Soutěž díky těmto klubům určitě získá na atraktivitě. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat členům Výkonného výboru, odborných komisí, všem hráčům, trenérům a funkcionářům v regionu za odvedenou práci pro kluby a přeji všem mnoho zdaru do soutěžního ročníku 2024/2025.