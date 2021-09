Letos by rádi hráči z Hranic v rámci druhého ročníku dosáhli na nejvyšší příčku, ke které je bude chtít dovést kapitán týmu David Švec.

Jaký je váš největší sportovní úspěch?

Sportovních úspěchů jsem nějak nedosáhl. Sport beru jako zábavu a koníček, kde si člověk odpočine.

Jak se udržujete v kondici?

V mém věku už se snažím více odpočívat, relaxovat, ale občas zajdu do fitka.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Pavel Horváth, věřím, že teď už bych ho uběhal (smích).

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Asi jsem si jich v životě dal hodně, ale jsem typ člověka, který si z těchto drobných životních neúspěchů odnáší to dobré, beru to jako zkušenost a ponaučení do budoucna.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Michalu Krmenčíkovi ze Slavie, pro mě je to holka, co pořád válcuje trávník a neustojí žádný souboj.