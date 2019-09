Překvapení se v úterý na sokolovském trávníku nekonalo, domácí Baník podlehl ve třetím kole českého poháru prvoligové Opavě. A horníky může vyřazení hodně mrzet, slezskému týmu byli vyrovnaným soupeřem a o těsné porážce 0:1 rozhodla pouze jejich vlastní střelecká nemohoucnost.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Oborný

„Je to náš problém od začátku sezony, takže stále musíme pracovat na zakončení. Nemůžeme to zabalit, musíme stále chtít zakončovat, pracovat na tom. Věřím, že když to budeme dělat poctivě, tak se nám to vrátí,“ je přesvědčen trenér Sokolova František Šturma.