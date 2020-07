Vše však odstartovalo boji ve skupinách, kdy týmy byly nalosovány do dvou sedmičlenných skupin, kde se střetly systémem jednou každý s každým, s hrací dobou dvakrát dvanáct minut.

Ve skupině A se dařilo týmu FC Jenišov, který dosáhl na třináct bodů a slavil postup do vyřazovací fáze turnaje. Tam ho z druhé příčky doprovodili Floutci Sokolov, třetí FK Nejdek a ze čtvrté pozice pak Termiti Loket A. Zbylé týmy ukončily své vystoupení již po základní skupině, když se nejméně dařilo SKP Sokolov, který vybojoval pouze jeden bod. Pět bodů pak brala Stará garda a sedm bodů nestačilo na postup ani AC Shooters.

Skupině B dominoval karlovarský Fut Fet, který byl stoprocentní, když si na účet připsal osmnáct bodů, čímž postoupil do vyřazovací fáze po zásluze z prvního místa.

Druhé místo připadlo týmu Dacani KP, třetí pak Včelím Medvídkům a čtvrté, které taktéž zaručovalo postup do další fáze turnaje, Králům z Rudolce.

Naopak poslední příčka připadla rezervě Termitů za dva body, šesté místo obsadil Red Lions a páté, nepostupové pak Gauneři.

Po odehrání základních skupin přišlo na pořad čtvrtfinále, ve kterém prokázali gólový um Floutci Sokolov, když Včelí Medvídky vyřadili po půltuctovém přídělu.

Dále šli i Králové z Rudolce, kteří udolali rozdílem jedné branky Jenišov, stejně si pak počínal nejdecký FK v souboji s Dacany KP a karlovarský Fut Fet v duelu s áčkem loketských Termitů.

I semifinále nabídlo kvalitní podívanou, když Králové z Rudolce udolali 3:2 Nejdek a proklouzli do finále turnaje, zatímco Nejdek zamířil do boje o bronz. Překvapivě snadnou úlohu měli sokolovští Floutci, kteří nadělili karlovarskému Fut Fetu nepopulárního bůra, a mohli tak slavit postup do finále, když Fut Fet musel vzít zavděk soubojem o bronz.

A v tom nakonec uspěl, když v duelu s Nejdkem odčinil semifinálové zaváhání, dosáhl na pětibrankovou výhru a mohl se radovat z konečné třetí příčky. Pak už na pořad přišlo velké finále, ve kterém se proti sobě postavili Floutci Sokolov a Králové z Rudolce. V řádné hrací době však branka nepadla,a tak musel o vítězi rozhodnout penaltový rozstřel, který nakonec přetavili v triumf Floutci, kteří vyhráli 4:3, a mohli tak v rámci slavnostního vyhlášení zvednout nad své hlavy vítězný pohár.

„Celkem se zúčastnilo čtrnáct týmů, které předvedly opravdu výborné výkony,“ pochvaloval si za pořadatele, Termity Loket, Jakub Neudert. „Tímto bych chtěl ještě touto formou poděkovat všem zúčastněným za pomoc před turnajem, během něj i po něm, FK Loket za pronájem hřiště, městu Loket za dlouholetou podporu, Maxi Party za jejich fotobudku. Poděkování pak patří také sponzorům, bez jejichž podpory by to nešlo, těmi byly Plzeňský Pivovar, Agentura Vlny, Rodinný pivovar Sv. Florian a Zahradní hospůdka U Gardnera, moc děkujeme,“ dodal závěrem Neudert.

Výsledkový servis – Termit Cup 2020

Skupina A

FC Jenišov – Termiti A 2:1, SKP Sokolov 2:0, AC Shooters 1:0, Floutci Sokolov 2:1, FK Nejdek 0:3, Stará garda 2:2; Floutci Sokolov – Termiti A 2:2, SKP Sokolov 2:0, AC Shooters 1:0, FK Nejdek 4:2, Stará garda 4:1; FK Nejdek – Termiti A 1:1, SKP Sokolov 0:0, AC Shooters 3:1, Stará garda 2:0; Termiti A – SKP Sokolov 2:1, AC Shooters 1:3, Stará garda 2:0; AC Shooters – SKP Sokolov 4:0, Stará garda 1:1; Stará garda – SKP Sokolov 1:0.

Pořadí ve skupině A: 1. FC Jenišov, 2. Floutci Sokolov, 3. FK Nejdek, 4. Termiti A, 5. AC Shooters, 6. Stará garda, 7. SKP Sokolov.

Skupina B

Fut Fet Karlovy Vary – Termiti B 3:1, Gauneři 4:0, Dacani KP 1:0, Včelí Medvídci 2:0, Králové z Rudolce 3:1, Red Lions 5:1; Dacani KP – Termiti B 0:0, Gauneři 6:0, Včelí Medvídci 1:0, Králové z Rudolce 3:1, Red Lions 5:0; Včelí Medvídci – Termiti B, Gauneři 3:1, Králové z Rudolce 2:1, Red Lions 3:0; Králové z Rudolce – Termiti B 2:1, Gauneři 4:0, Red Lions 2:1; Gauneři – Termiti B 0:0, Red Lions 3:0; Red Lions – Termiti B 2:0.

Pořadí ve skupině B: 1. Fut Fet Karlovy Vary, 2. Dacani KP, 3. Včelí Medvídci, 4. Králové z Rudolce, 5. Gauneři, 6. Red Lions, 7. Termiti B.

Čtvrtfinále:

FC Jenišov – Králové z Rudolce 1:2, Floutci Sokolov – Včelí Medvídci 6:0, FK Nejdek – Dacani KP 2:1, Termiti Loket A – Fut Fet Karlovy Vary 1:2.

Semifinále:

Králové z Rudolce – FK Nejdek 3:2, Floutci Sokolov – Fut Fet Karlovy Vary 5:1 .

O třetí místo:

Fut Fet Karlovy Vary – FK Nejdek 5:1.

O první místo:

Floutci Sokolov – Králové z Rudolce 0:0 – PK 4:3.

Konečné pořadí:

1. Floutci Sokolov, 2. Králové z Rudolce, 3. Fut Fet Karlovy Vary, 4. FK Nejdek, 5. FC Jenišov, 6. Dacani KP, 7. Termiti Loket A, 8. Včelí Medvídci, 9. AC Shooters, 10. Stará garda, 11. Gauneři, 12. Red Lions, 13. Termiti Loket B, 14. SKP Sokolov.