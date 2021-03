Velmi zajímavou historii má Rudá hvězda Cheb, která patřila a stále patří k nejúspěšnějším klubům v Karlovarském kraji. Její počátky se datují k roku 1951, kdy vdechli nově vzniklému klubu fotbalový život železničáři, když na fotbalové mapě se objevil nově VSJ Sokolovo Cheb, který následně prošel během let několika změnami v názvu, a navíc přešel postupem času pod patronát tehdejšího ministerstva vnitra. Tím se zrodila hvězda, přesněji TJ Rudá hvězda Cheb.

Pod novým názvem začala nabírat Rudá hvězda na fotbalové slávě. Účastník druhé československé ligy se probojoval pod taktovkou trenéra Jiřího Lopaty do nejvyšší soutěže Československa, památný zápas s Frýdkem-Místkem mají dodnes mnozí v živé paměti.

Zdroj: Youtube

V trikotu Rudé hvězdy v tu dobu tvrdily fotbalovou muziku chebské legendy, mezi které se řadil především univerzál Milan Lindenthal, který nastoupil k 259 utkáním, v nichž vstřelil úctyhodných 48 gólů. Opomenout bychom však neměli ani další chebské rodáky Milana Svojtku či Zdeňka Koubka.

Snad jen málo chebských fandů by si nevzpomnělo na Lubomíra Pokludu, šikovného fotbalistu, který v dresu RH Cheb válčil pět sezon. V roce 1980 se zúčastnil dokonce olympiády v Moskvě a přivezl si zlatou medaili.

Pokluda velmi rád vzpomíná i na své působení v Chebu. „Byly to krásné roky, pohodová vojna. Dodnes mám v Chebu spoustu přátel a kamarádů. Tehdy tam v klubu pracovali skvělí lidé Plass, Lopata, Osvald, Průcha, Trnka, masér Klíma. Bylo to super,“ říkal rodák z Frýdku-Místku před časem v rozhovoru Deníku.

Z Chebu si to zamířil do Sparty, výměnou za Tomáše Skuhravého, který sem narukoval na vojnu.

Rudá hvězda hrála nejvyšší soutěž od sezony 1979/1980 a její sestavou prošla plejáda pozdějších reprezentantů. Třeba současný kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý, Jozef Chovanec, Miroslav Kadlec, Luděk Mikloško, Vítězslav Lavička, Pavel Kuka, ale i celá řada dalších. Fotbalem se v těch časech bavil celý region, ochozy stadionu bývaly našlapané a diváci často sledovali zápasy i s balkonů okolních paneláků. Modrobílé vlajky vlály z oken.

Klub si zahrál i tehdejší mezinárodní Intertoto Cup, přijížděli atraktivní soupeři z Dánska, Švédska, ale také Itálie.

V roce 1996 však fotbal v Chebu zkrachoval a padl až na samotné dno, teď se znovu dere nahoru.

V roce 2001 pak navázal na tradici Rudé hvězdy nově vzniklý FC Union Cheb 2001. Ten brzy postoupil do ČFL. Tam ale dlouho nevydržel, kvůli výkonnostnímu propadu a také neochotě sponzorů, kdy se musel smířit s pádem do krajského přeboru. O deset let později byl klub přejmenován na FK Hvězda Cheb a hraje divizi.