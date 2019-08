„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, když se začátek odehrál v naší režii. Hráli jsme útočně, dobře kombinovali a vytvořili si tlak, ze kterého jsme vytěžili branku, kterou vstřelil Dominik Horvát,“ vracel se k úspěšnému vstupu do utkání trenér Březové Petr Peterka.

„Jenže poté jsme propadli v našem autu a soupeř toho dokázal využít. Dvacet minut před koncem první půle přebral iniciativu a my si doslova koledovali o další branku, ale nakonec jsme to ustáli,“ pokračoval v hodnocení březovský trenér. Po změně stran už to bylo v podání Březové podstatně lepší. „Zlepšili jsme pohyb, začali kombinovat a hra se vyrovnala. I přes šance na obou stranách nakonec dospěl duel do penaltového rozstřelu, když nám v koncovce chybělo trochu štěstí. Na druhou stranu Souš byla hodně nebezpečná při standardních situacích,“ bilancoval druhé dějství Peterka.

V penaltové loterii jeho svěřenci urvali druhý, bonusový bod. „V náš prospěch rozhodla až osmá série, pro nás cenné a hlavně zlaté body,“ dodal kouč.

FK Olympie Březová – FK Baník Souš 1:1 (1:1) – PK 6:5. Branky: 10. Horvát Dominik – 17. Hlaváček Petr. Rozhodčí: kříž. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

FK Olympie Březová: T. Martinec – Horvát, Veselovský, Šaloun, D. Peterka – Veselý, Bereczký (69. P. Peterka), Vrtělka, Kravar – D. Martinec, Vaněček.