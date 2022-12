Po skončení ČFL jsem zaznamenal nabídky nejen z Česka, ale také Německa. Můj manažer pak zavolal, že má o mě zájem Auerbach, který mě sledoval delší dobu a nabídl konkrétní podmínky. Poté všechno nabralo rychlý spád, když následně jsem zamířil na testy a další týden jsem již podepsal smlouvu, protože mi to dávalo smysl a byl jsem velmi nadšený nejen z prostředí, tréninků, ale také hráčů. Velkou zásluhu na mém přesunu za hranice má Jiří Jedinák, bez kterého by se tento přestup těžko zrealizoval.

Můžete prozradit, jaké jste měl před odchodem informace o klubu?

Věděl jsem, že VFB Auerbach hraje Oberligu NOFV jih, což je v německém systému pátá nejvyšší soutěž. Navíc hrál řádku let čtvrtou nejvyšší soutěž v Německu, což je zcela profesionální soutěž, až na nějaké výjimky. Minulý rok sestoupil a chtěl by se okamžitě navrátit zpět, takže v současné době funguje klub na poloprofesionální úrovni, i když někteří hráči hrají čistě pouze fotbal.

Jak jste vnímal zahraniční angažmá, které pro vás bylo navíc premiérovým?

Beru to pozitivně a jako velkou výzvu, jelikož ne každému hráči se poštěstí hrát v cizině. Je to pro mě velká příležitost v posunu po fotbalové stránce a také naučit se jazyk a pochopit novou mentalitu lidí.

Jak si tedy Auerbach v Oberlize vede a jak byste ji hodnotil?

Oberligu bych ohodnotil výkonnostně jako naši třetí nejvyšší soutěž, akorát s tím rozdílem, že mi přijde mnohem fyzicky a soubojově náročnější než u nás. Navíc v Oberlize působí hráči, kteří například donedávna hráli třetí nebo čtvrtou soutěž v Německu, nebo hráči z Evropy či Afriky. Všichni jsou skvěle fyzicky a takticky připraveni. Na druhou stranu někdy trpí fotbalová kvalita jako taková, někdy je to velmi náročné na psychiku, když víte, že nějaké týmy vám chtějí vše znepříjemnit obrannou hrou v bloku a poté využívat rychlé brejky.

V Německu jsou, co se týče zápasů a tréninků, hodně nároční, zaznamenal jste nějaký rozdíl oproti Česku?

My trénujeme čtyřikrát v týdnu plus o víkendu zápas. Trénuje nás zkušený trenér Sven Köhler, který ještě donedávna trénoval ve třetí Bundeslize Hallescher. Co se týče rozdílu, řekl bych, že v Německu se více dbá na rozvoj jednotlivého hráče. Například já jako křídelní hráč trávím hodně času s nácvikem centrů či střel z různých pozic a tak podobně. V tomto ohledu mi to přijde určitě lepší a zajímavější. Tréninky mi přijdou těžší než v Česku, protože německá mentalita je založena, že se musí přistupovat k tréninku, tak jako by to byl zápas, takže dost často se stává, že někdo odejde z tréninku s hodně nepěkným šrámem (úsměv).

V Auerbachu tedy působíte v roli poloprofesionála. Můžete přiblížit, co vše to obnáší?

Já se soustředím pouze na fotbal, s tím, že dvakrát v týdnu chodím do práce k týmovému sponzorovi, což také kvituji, jelikož se tak rychleji naučím německy.

Navíc fanoušci právě v Německu milují fotbal, jak to máte s návštěvností zápasů?

Auerbach je klub s velkou tradicí, s velkou základnou fanoušků, mezi kterými má velmi dobré jméno. Celkově mohu říct, že fanoušci jsou tady naprosto skvělí, a řekl bych, že patří k nejlepším v Oberlize. Dokáží totiž ocenit, když pro klub odvádíte maximum, a taky to zde úplně jinak prožívají. Občas se mi stane, že mě fanoušci zastavují ve městě a říkají, že nám drží palce, to vždycky hodně potěší. Podporují nás v dobrém i zlém, i když zrovna nepanuje fotbalové počasí, i když padají trakaře. V průměru na naše utkání chodí pravidelně 600 fanoušků, největší návštěva byla, když jsme hráli derby s Plauenem, to byla návštěva kolem 1 500 tuším.

Máte již pauzu, nebo stále ještě hrajete a kdy budete mít na programu pro hráče vytouženou pauzu?

Ještě máme na programu zápasy, končíme v neděli 18. prosince. Potom máme dva týdny volno a hned nato 3. ledna nás čeká již první trénink.

Jak to máte se zimní přípravou, která je u fotbalistů hodně neoblíbenou částí?

Mně nikdy zimní galeje moc nevadily. Beru je jako součást tréninkového procesu, u nás trenér razí tréninky hodně s míčem, takže to není tak náročné.

Jaký máte tedy cíl v soutěži a jaký máte vy osobní cíl?

Co se týče Auerbachu, tak tam je cíl navrátit se zpět do čtvrté ligy. Myslím si, že to bude hodně těžká záležitost, protože máme hodně mladý tým, ale samozřejmě se o to porveme. Já osobně se chci prezentovat kvalitním fotbalem a posunout se o soutěž výš, kde už je to profesionální fotbal.

Blíží se Vánoce, nedá se nezeptat, rád dáváte dárky, nebo je dostáváte?

Já si myslím, že nejdůležitější je mít rodinu pohromadě, to žádný dárek nenahradí ani nevyváží. A já jsem rád, když s ní mohu strávit nějaký čas, jelikož přes rok kvůli fotbalu moc času na ně nemám.

A co přípravy, zapojujete se do pečení cukroví, úklidu?

To přenechávám s radostí jiným (smích).

Co byste popřál svým spoluhráčům a fanouškům do nového roku?

Všem bych chtěl popřát hlavně zdraví, to je v dnešní těžké době asi to nejdůležitější.