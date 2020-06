Ve skupině A bude na programu jediné utkání, ve kterém se proti sobě postaví chebská Hvězda a Královské Poříčí. V béčkové skupině pak zamíří již v pátek mladíci v dresu sokolovského Baníku na půdu nejdeckého FK a Viktířov bude hostit před svými fanoušky v sobotním odpoledni výběr Františkových Lázní.

Do chyšského podzámčí se vydá o víkendu v rámci skupiny C dorost karlovarské Slavie U19, kterému se postaví do cesty tamní Sokol. V domácím prostředí se představí Stará Role, která přivítá jedenáctku Citic. V déčkové skupině pak bude hostit rezerva březovské Olympie mladíky mariánskolázeňské Viktorie U19 a Drmoul vyzve na hřišti Tří Seker tým Lokte. Ve skupině E čeká domácí derniéra fotbalisty Dolního Žandova, kteří budou hostit celek Plesné, a Lipová se bude loučit s turnajem v souboji s rezervou chebské Hvězdy.

Víkendový program:

Skupina A, 5. kolo: Hvězda Cheb – Královské Poříčí (sobota, 16.00).

Skupina B, 5. kolo: Nejdek – Baník Sokolov U19 (pátek, 18.00), Vintířov – Františkovy Lázně (sobota, 14.00)

Skupina C, 5. kolo: Chyše – Slavia Karlovy Vary U19 (sobota, 17.00), Stará Role – Citice (sobota, 17.00).

Skupina D, 5. kolo: Březová B – Mariánské Lázně U19 (sobota, 10.30), Drmoul – Loket (sobota, 15.00).

Skupina E, 5. kolo: Dolní Žandov – Plesná (sobota, 15.00), Lipová – Hvězda Cheb B (sobota, 16.00).