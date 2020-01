Po podzimní části béčkové třídy totiž dosáhli hráči Hvězdy na skvělé první místo. „Jako nováček v soutěži jsem opravdu nečekal, že bychom mohli na konci podzimu být tak vysoko,“ přiznával s úsměvem chebský kormidelník Vladimír Remža.

Roli nováčka krajské I. B třídy si řádně užíváte, když jste podzimní část zakončili na první příčce, určitě tak musí panovat s umístěním spokojenost, souhlasíte?

Jako nováček v soutěži jsem opravdu nečekal, že bychom mohli na konci podzimu být tak vysoko. Tudíž s umístěním jsem spokojen, i když bodů jsme mohli mít více.

V čem jste tedy v první polovině soutěže dominovali a naopak na čem budete muset ještě zapracovat?

Neřekl bych, že jsme přímo v něčem dominovali. Jestli ale bych měl vyzdvihnout jednu věc, tak je to fyzická připravenost. Díky tomu, že kluci nejsou líní na krok, jsme tam, kde jsme. Určitě bychom do jara měli zapracovat na lepším zakončení. I když se dostáváme do spousty šancí, nedokážeme zachovat klid v koncovce a některé zápasy jsou pro mě pak o nervy.

Využívali jste také posil z divizního A-týmu, jak byli tito hráči pro vás důležití?

V rámci podzimu jsme tentokrát tolik hráčů jako v minulosti nevyužívali. Občas si šel zahrát ten, kdo neměl velké zápasové vytížení, a každý, kdo z áčka přijde, tak je samozřejmě znát, že je posilou. Spíše jsme ale A-tým občas doplnili, jelikož byla spousta hráčů zraněná. Více jsme využívali kluků z dorostu, kteří chtějí hrát. S nimi je pak radost pracovat.

Jaký byl váš nejhorší a nejlepší zápas podzimu?

Nejhorším zápasem sezóny bylo asi hned první kolo s Lipovou, kde jsme z vedení 3:0 získali nakonec jen bod. Dále nejsem spokojený se zápasem s Plesnou, kde nám chybělo nasazení. Nejlepším zápasem asi bylo domácí vítězství proti Kynšperku a venkovní v Dolním Žandově. Po těchto zápasech jsem byl opravdu spokojený.

Před sebou máte zimní přípravu, jak bude náročná a jakou bude mít náplň?

Jako tradičně zimní příprava bude společná pro áčko i béčko. Určitě se opět zaměříme na fyzickou stránku, bez které dnes nejde hrát fotbal prakticky na žádné úrovni. Budeme využívat k přípravě jak halu, tak samozřejmě umělou trávu. Každý týden budeme hrát přípravné utkání, abychom byli na jarní část připraveni co nejlépe.

S jakým cílem budete vstupovat do jarní poloviny soutěže?

Při pohledu na tabulku nemůžeme mít jiný cíl než udržet první místo a I. B třídu vyhrát. I když nemáme tak zkušený tým, věřím, že se nám to povede a na konci budeme opět slavit postup o úroveň výš.