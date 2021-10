Fortuna ČFL, 11. kolo: Baník Sokolov – 1.FK Příbram B (SO, 10.15), Slavia Karlovy Vary – Domažlice (NE, 10.30).

Fortuna divize, 11. kolo: FK Ostrov – SK Kladno (SO, 15.00), Olympie Březová – Neratovice (SO, 15.00), Hvězda Cheb – Viktoria Mariánské Lázně (SO, 16.00).

Česká fotbalová liga ženy, 7. kolo: Sokol Chyše – FK Zlíchov (SO, 14.00).

Divize A ženy, 7. kolo: Slavia Karlovy Vary – ČFK Brňany (SO, 16.00, Drahovice).

Krajský přebor, 9. kolo: FC Cheb – Lokomotiva KV (PÁ, 18.00), Slavia Karlovy Vary B – Toužim (PÁ, 19.00, Drahovice), Nové Sedlo – Vintířov (SO, 16.00), Nová Role – Lomnice (SO, 16.00), Královské Poříčí – Chodov (SO, 16.00), Nejdek – Františkovy Lázně (SO, 16.00), Žlutice – Hroznětín (SO, 16.00).

I. A třída, 9. kolo: Karlovy Vary-Dvory – Merklín (SO, 10.15), Kynšperk – Hvězda Cheb B (SO, 10.30), Dolní Rychnov – Pila (SO, 10.30), Skalná – Trstěnice (SO, 16.00), Kraslice – Mariánské Lázně B (SO, 14.00), Loket – Březová B (NE, 15.00), Ostrov B – Citice (NE, 16.00, Květnová).

I. B třída, 9. kolo: Dolní Žandov – Aš (SO, 13.00), Plesná – Habartov (SO, 13.00), Křižovatka – Loko Mariánské Lázně (NE, 10.30), Hazlov – Chyše (NE, 10.30), Lipová – Sedlec (NE, 10.30), Bukovany – Hranice (NE, 15.00), Sokolov B – Královské Poříčí B (NE, 16.00).

Krajský přebor dorostu, 7. kolo: Ostrov – Hvězda Cheb (SO, 10.00), Mariánské Lázně – Sedlec (SO, 10.00), Svatava – Toužim/Bečov (SO, 10.30), FC Cheb – Kadaň (SO, 14.00).

Krajská soutěž dorostu, 7. kolo: Teplá – Chyše/Žlutice (SO, 10.30), Horní Slavkov – Nejdek/Nová Role (SO, 12.30), Kynšperk – Lomnice/Habartov (NE, 10.00), Dolní Rychnov/Březová – Dolní Žandov (13.00, Březová), Stará Voda – Františkovy Lázně (NE, 14.00), Dalovice Loko Karlovy Vary – Merklín/Abertamy (NE, 15.00, Růžový Vrch).

Okresní přebor Karlovarska, 9. kolo: Dalovice – Vojkovice (SO, 10.30, Růžový Vrch), Božičany – Útvina (SO, 10.30), Verušičky – Březová (SO, 16.00), Bochov – Pernink (SO, 16.00), Bečov – Jáchymov (NE, 13.00), Kolová – Štědrá (NE, 15.00), Stará Role – Nejdek B (NE, 16.00).

III. třída Karlovarska, 9. kolo: Kyselka – Nová Role B (SO, 13.00, Radošov), Otročín – Sadov (SO, 13.00), Svatava B – Kolová B (SO, 16.00), Hájek – Počerny (SO, 16.00), Děpoltovice – Krásné Údolí (NE, 13.00), Hroznětín B – Abertamy (NE, 15.00), Nové Hamry – Chyše B (NE, 16.00).

Okresní přebor Sokolovska, 9. kolo: Oloví – Krajková (SO, 13.00), Krásno – Svatava (SO, 13.00), Jindřichovice – Chodov B (SO, 16.00), Horní Slavkov – Dolní Rychnov B (SO, 16.00).

Okresní přebor Chebska, 9. kolo: Luby – Tři Sekery (SO, 12.30), Nový Kostel – Skalná B (SO, 16.00), Teplá – Kynžvart (SO, 16.00), FC Cheb B – Trstěnice B (SO, 16.30), Hrozňatov – Milhostov (NE, 10.30), Hranice B – Vojtanov (NE, 14.00, Studánka).