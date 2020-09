Mezi mužstvy nebudou chybět karlovarští skláři. „Byli jsme osloveni. A poněvadž Moser patří mezi významné zaměstnavatele kraje, považoval jsem téměř za povinnost účastnit se turnaje po boku dalších neméně významných firem,“ vysvětluje personální ředitel Moser a.s. Ondřej Hlaváček.

Hrát je o co. Ze základních kol v okresech a následných regionálních postoupí nejlepší mužstva do republikových finále a celkový vítěz poletí na vybraný zápas německé, anglické, španělské, nebo italské ligy, podle svého výběru. S jakým cílem nastoupí do zaměstnanecké ligy dvorští skláři? „Vyhrát samozřejmě. Nicméně podpůrný cíl je vytvořit partu z lidí, kteří se na pracovišti skoro nepotkají, zároveň zvýšit další povědomí u veřejnosti o tom, že sklárna tady byla, je a bude,“ říká Ondřej Hlaváček. Zdroj: Zdeněk Plachý

V týmu „sklářů“ podle dostupných informací zatím nefigurují fotbaloví „profíci“, kteří by někde hráli soutěž. O ligu za „Moser“ bylo ale na pracovišti poměrně dost zájemců. Spoléhat se skláři budou na povolený doping ze strany svých fanoušků. „Věříme, že nás podpoří kolegové i rodiny,“ přeje si ředitel lidských zdrojů akciové společnosti Moser.

V Moseru se zatím ostatními týmy nezabývají. „Abych řekl pravdu, soupeře jsme nesledovali. Budeme se soustředit na sebe,“ potvrzuje Ondřej Hlaváček, který fotbal sám hrával.

Skláři vsadí na týmový duch a fotbalový um svých zaměstnanců. „V tuto chvíli ordinujeme individuální přípravu,“ prozrazuje personální ředitel Moser a.s. Ondřej Hlaváček.