S tím stačil odehrát v rámci jarní části České ligy dorostu pouze jedno kolo, poté začal úřadovat covid-19 a všechny soutěže byly postupně zrušeny. „Bylo to velké zklamání. Celou zimu jsme se připravovali na sezonu, na mistrovské zápasy. Tým vypadal dobře, kluci měli chuť dokázat, že nejsou spokojeni s umístěním po podzimu, ale bohužel jsme odehráli jen jeden zápas,“ litoval Vaněček.

Na pořad tak přišla několikaměsíční vynucená pauza, můžete přiblížit, jaký harmonogram jste týmu naordinoval, když povoleny byly pouze individuální tréninky za zavřenými dveřmi?

Na začátku asi nikdo nečekal, že ta pauza bude takhle dlouhá. Nejprve tréninky probíhaly doma, převážně to byla posilovací cvičení.S postupným uvolňováním začaly běžecké tréninky venku, aby se kluci dostali znovu do nějakého zatížení. Nebylo to pro ně jednoduché, běhání v terénu a o samotě nikoho nebaví, ale popasovali se s tím dobře. Hodně se těšili na hřiště, na to, až se bude trénovat společně.

Nakonec pandemie ustoupila, a vy jste se zapojili alespoň do Turnaje KKFS, ve kterém jste nakonec ve skupině B dosáhli na první příčku, když jste zvládli vítězně poslední zápas v Nejdku…

Jsem rád za účast v tomhle turnaji, že jsme mohli odehrát aspoň nějaké zápasy. Většina hráčů je z okolí, v dresech soupeřů nastoupilo dost jejich kamarádů. Zápasy měly slušnou kvalitu i diváckou kulisu. Spíše, než výsledky, mě v těchto zápasech zajímala předvedená hra, aby se v utkáních objevovaly věci, na kterých jsme pracovali v tréninku, a to se nám celkem dařilo.

Pro vás to bylo poslední utkání na trenérském postu v Sokolově, když se přesunete do plzeňské Viktorie k tamní rezervě. Jak se na nové angažmá těšíte a co si od něj slibujete?

Odcházím do Viktorie Plzeň, kde budu působit jako asistent Pavla Fořta u B-týmu mužů. Těším se hodně,Viktorka je top klub u nás. Jsou tam vytvořené vynikající podmínky, jak pro hráče, tak i pro trenéry. Šance učit se od těch nejlepších je pro mě obrovská výzva a další posun v kariéře.

Naskýtá se otázka, zde budete tedy působit i nadále coby aktivní hráč v dresu divizní březovské Olympie?

Chtěl bych pokračovat, ale záleží na tom, jak to půjde skloubit s mým působením v Plzni, tam je to pro mě teď priorita. Když ale budu mít volno, určitě se ještě na podzim na hřišti v dresu Březové objevím.

Je možnost, že se v budoucnu ještě v roli trenéra do sokolovského Baníku vrátíte?

Té možnosti bych se nebránil, bude důležité jakým směrem se vyvine má další trenérská kariéra. V Sokolově jsem zažil spoustu nádherných momentů jako hráč, dostal jsem šanci trénovat, pokračovat v profesionálním fotbale, a za to bych chtěl všem lidem, kteří se na tom podíleli, poděkovat.