Naděje. Někteří fotbalisté napříč Karlovarským krajem stále věří, že pomine nouzový stav, a opět se tak roztočí fotbalový kolotoč naplno.

| Foto: Deník / Daniel Seifert

Záležet však bude i na tom, jak během nedobrovolné přestávky zaháleli. „Fotbalovou situaci vnímám a beru takovou, jaká je. V téhle složité době, kdy člověk neví, co se přes den změní, to ani jinak nejde,“ poukázal na nucenou přestávku nejdecký obránce Jakub Rutrle. Právě myšlenky některých z nich víc než k fotbalu míří k jejich rodinám či přátelům. „Spíše mě zajímá, aby všichni lidi kolem mě tuto situaci zvládli v pořádku a ve zdraví,“ vysvětlil Rutrle. I on, stejně jako stovky dalších fotbalových amatérů, se tak připravuje individuálně. „Příprava probíhá v rámci možností, to jest běhání, nějaké posilování, to vše v domácích podmínkách,“ podotkl k tréninkům za zavřenými dveřmi Rutrle. V případě zlepšení počasí pak vyhlíží i přidání jiných sportů. „V následujících dnech by už mohlo být i lepší počasí, tak by člověk mohl vyraziti na kolo, s rouškou samozřejmě, tak uvidíme, jak to s tímto doplňkem bude náročné,“ připomenul Rutrle rouškovou povinnost.