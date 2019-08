V prvním kole MOL Cupu totiž uspěli v krajském derby na půdě březovské Olympie, tedy účastníka Fortuna Divize B, který šel do utkání vítězně naladěn, když o víkendu udolal kladenské SK 2:1.

Nakonec si připsali na svůj účet vítězství viktoriáni, kteří dosáhli na výhru 3:0, čímž postoupili do druhého kola, ve kterém se již mohou těšit i na ligové týmy.

„V prvním poločase byla herně lepší Březová, ale my dobře bránili a vesměs jsme ji do šance nepustili. Hráli jsme dobře takticky, to, co jsme si řekli před utkáním, to jsme plnili. Dostali jsme se do jedné šance, kterou jsme dokázali využít, a to nás uklidnilo,“ narážel s úsměvem kapitán mariánskolázeňské Viktorie Michal Drahorád na přesnou ránu obávaného střelce Františka Nedbalého ve 32. minutě. Ale ani ve druhé pětačtyřicetiminutovce nečekala Mariánské Lázně žádná fotbalová procházka, spíše naopak. Březová zařadila na vyšší stupeň a hosté z lázní se měli co otáčet. „Olympie přidala ve druhém poločase na pohybu a s tím si vytvořila i šance, které jsme však dobře odbránili,“ poukázal Drahorád. To, co se nepovedlo Březové, to se povedlo Viktorii. V 56. minutě navýšil náskok hostů ze značky pokutového kopu František Nedbalý a konečnou podobu výsledku dal v 90. minutě kapitán Drahorád. „Nechali jsme Březovou hrát a čekali na brejky. Po jednom z nich se nám podařilo přidat druhou branku z penalty a v závěru zápasu jsme pak přidali třetí gól,“ pochvaloval si kapitán Viktorie. A nebylo divu. Po fiasku proti Přešticím potřebovali fotbalisté Mariánských Lázní výhru jako sůl. „Jsme moc rádi, že jsme odčinili sobotní debakl proti Přešticím a tím si napravili reputaci u našich fanoušků, kteří nás přijeli podpořit v hojném počtu, za což jim patří velké poděkování. Podle mého názoru jsme vyhráli zaslouženě, když jsme po celé utkání plnili taktické pokyny a prostě odehráli to, co jsme chtěli,“ dodal závěrem Drahorád.

FK Olympie Březová – FC Viktoria Mariánské Lázně 0:3 (0:1). Branky: 32. a 56. Nedbalý František (1 PK), 90. Drahorád Michal. Rozhodčí: Melničuk – Šmat, Jati. ŽK: 5:3. Diváci: 212.

FK Olympie Březová: T. Martinec – D. Peterka (72. Burkyt), Veselovský, Šaloun – P. Peterka (25. Veselý), Vrtělka, Bereczký (70. Slabyhoudek), Kravar, Kursa – Vaněček, D. Martinec.

FC Viktoria Mariánské Lázně: Štrunc – Habart, Šácha, Cinkanič, Lukáš – Ruda, Drahorád, Prokš, Popovič (71. Hraško) – Nedbalý, Šilhán (46. Kořistka).