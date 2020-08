Baník povede jako hlavní kouč Víťa Vrtělka, ostřílený harcovník, který má odehráno na dvě stovky zápasů v první a druhé lize. V posledních letech působil jako trenér u sokolovského dorostu. K dispozici bude mít tři zkušené hráče, Jakuba Dvořáka, Dana Kováře a Jiřího Procházku. Zbytek týmu tvoří velmi mladí hráči z regionu, kteří prošli Baníkem. „Ještě řešíme jedno dvě jména,“ podotýká Víťa Vrtělka k aktuálnímu složení kádru. „Všichni kluci, co tady jsou, chtějí. Pracují, snaží se. Mají to hrozně těžké, někteří se vůbec neznají. Úkolů tak máme více, nejen je poskládat na hřišti, ale také z nich vytvořit správnou partu,“ pokračuje nový trenér áčka Baníku.

Vrtělkovi zatím vadí jediná věc. „Máme poměrně dost hráčů zraněných, většina z nich s tím přišla. To nám zatím naši práci bohužel narušuje,“ říká.

Třetí liga je velkou neznámou. „Já tu soutěž neznám,“ přiznává Vrtělka. „Znám ale kluky,“ poukazuje. „Vzhledem k tomu, jak narychlo a za pochodu se dával tým dohromady, je naším cílem ho stabilizovat a zachránit se,“ má jasno. „To je můj cíl, neberu to jako žádné alibi, ale takhle to je. Po podzimu to můžeme lehce přehodnotit,“ doplňuje trenér Sokolova.

Po čtrnácti sezonách se půjde na hornickém západě na nižší soutěž. Pro diváky ale může být působení Baníku v České fotbalové lize velmi zajímavou podívanou. „Na začátku, když jsme si s klukama řekli, že do toho půjdeme, tak s tím, že na sebe budeme nároční, co se týká fyzického stylu, běhání a tak dále. Pokusíme se do toho dát maximum, jestli to přinese výsledek, se uvidí. To jsme po hráčích chtěli i v přípravných zápasech. Prosadit se i přes nějakou hektiku, nahodilost, dravost. Bez toho nemáme šanci. Na nějakou ´stojací´ hru, abychom někoho přehrávali jenom fotbalem, na to nemáme úplně kvalitativně. Musíme být pro soupeře agresivní,“ odkrývá Víťa Vrtělka.