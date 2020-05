Vstřícný krok pak přichystal pro okresní kluby Karlovarska Výkonný výbor OFS Karlovy Vary, který ve spolupráci s STK a v případě zájmu okresních týmů chce v termínu od 30. května do 28. června uspořádat nějakou formou soutěže na bázi přátelských utkání.

Formát soutěže by byl závislý na počtu přihlášených účastníků, když cílem projektu je, aby týmy odehrály čtyři až pět zápasů, které by byly na programu tradičně o víkendu. Okresní kluby, které mají zájem o nový projekt OFS Karlovy Vary, mohou podat přihlášku do pondělí 11. května 12 hodin na mail: fotbalkv@cuskv.cz.