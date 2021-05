Jedno bylo již před VH KKFS jasné, post neobhajoval současný předseda Rostislav Votík, který se ujal i zahájení valné hromady KKFS, když byl následně zvolen předsedajícím valné hromady.

Hned na to proběhla volba mandátové komise, do které byli zvoleni Martin Hányš, Jan Eisenreich a Karel Hoch a následovala volba volební komise, do které byli po hlasování zvoleni Zbyněk Draxal, Jiří Špak, Miroslav Sabadin a Luboš Garaj.

Následně přišla na pořad dlouho očekávaná volba předsedy výkonného výboru Karlovarského krajského fotbalového svazu, když se rozhodovalo mezi dvěma kandidáty Václavem Krondlem a Tomášem Provazníkem.

V prvním kole se nerozhodlo, které skončilo shodně 15:15, a tak na pořad přišlo kolo druhé, i v tom skončilo hlasování delegátů nerozhodně 15:15, a tak podle platných stanov musel o předsedovi rozhodnout hod kostkou.

V hodu kostkou přálo fotbalové štěstí Tomáši Provazníkovi, který rozhodl až na třetí pokus, o tom že usedne do křesla šéfe VV KKFS, když při prvním pokusu hodili oba kandidáti šestku, při druhém trojku a ve třetím pak Provazník dvojku a Václav Krondl jedničku.