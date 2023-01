Za ocenění jsem velice vděčný, říká Gabriel, autor nejhezčí branky Deníku

„I když pocházím z fotbalové rodiny, zkoušel jsem i jiné sporty, ve kterých mě rodiče podporovali, ale jsem rád, že jsem si vybral zrovna fotbal,“ upozorňoval, že fotbal je v současné době pro něj vším. Než zamířil do karlovarské Slavie, nabíral své první fotbalové zkušenosti v Sedleci. „Na to vzpomínám velice kladně, prožil jsem zde na hřišti celé dětství a těším se, až si za Sedlec znovu zahraji,“ prozradil, že by si ještě rád v Sedleci kopnul.

Během své kariéry vyzkoušel snad už všechny posty, když za rezervní tým často hrál na postu stopera, naopak v třetiligovém A-týmu pak jezdil na lajně na postu záložníka. „Přímo oblíbený post asi nemám, ale kdybych si měl nějaký vybrat, tak to bude určitě nějaký v ofenzivě,“ podotkl s úsměvem dvacetiletý forvard.

Ten bojuje hned na dvou frontách, nastupuje nejen v krajském přeboru, ale také České fotbalové lize. „Rozdíl je opravdu obrovský jak v rychlosti a důrazu, tak v celkové kvalitě hráčů, která se nedá srovnávat,“ narážel na velké rozdíly mezi soutěžemi.

V přeboru jeho tým obsadil devátou příčku, když dosáhl na šestnáct bodů. „Asi ta devátá příčka nevypadá úplně nejlépe, ale myslím si, že naše rezerva splnila přesně to, co se od ní čekalo,“ přemítal nad podzimním umístěním.

Rezerva Slavie nastupovala do první poloviny krajského přeboru s nejmladším kádrem a to se také promítlo i na hřišti. „Zkušenosti v dospělém fotbale velice rozhodují, my jsme se je snažili nahradit týmovostí a bojovností, ale mnohdy to nestačilo,“ vysvětloval Gabriel. I přesto vyhlíží úspěšnou jarní část. „Cíl v jarní části je stejný, a to rozvoj mladých hráčů. Za mě by se mi líbilo umístit se v horní polovině tabulky,“ přeje si vylepšit ve druhé polovině krajského přeboru umístění slávistické rezervy.

Gabriel se navíc zapojí do zimní přípravy třetiligového A-týmu Slavie. „Je to pro mě velikou motivací, vážím si každé minuty na hřišti, a tak doufám, že jich bude jen víc a víc,“ dodal závěrem Gabriel.