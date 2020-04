„Po sportovní stránce je to velká škoda,“ zklamaně se vrací k předčasnému ukončení soutěže ostrovský trenér Jiří Štěpán.„Už první utkání, které jsme sehráli na Meteoru nám ukázalo, že jsme byli poměrně slušně připraveni a věřím, že bychom odehráli spoustu dobrých zápasů. A potěšili tak naše fanoušky,“ naráží Štěpán na jediné odehrané utkání v rámci jarní části, ve které Ostrov remizoval na půdě pražského Meteoru 2:2. „Na druhou stranu, zdraví je na prvním místě. Situace je taková jaká je a nezbývá nám nic jiného, než být zodpovědní, a tím pádem urychlit návrat na hřiště,“ přemítá trenér Ostrova.

Jeho fotbalová družina skončila na skvělém pátém místě, k tomu přidala nejlepší útok, když nastřílela 35 branek. Korunku pro nejlepšího střelce soutěže uzmuls dvanácti kousky ostrovský špílmachr Martin Psohlavec.

„Nakonec jsme skončili pátí díky skvělé podzimní části. Je to spíš něco, na co bychom rádi navázali, než se na to upínali,“ vysvětluje Štěpán. „Když se ještě vrátím k Martinovi, ano přesně díky těmto vlastnostem jsem Martina chtěl do týmu. Každý má nějakou úlohu v mančaftu a on jí naplnil,“ chválí si gólový apetit jednoho z nejzkušenějších hráčů ve svém týmu Štěpán.

„Hráči mají momentálně individuální plán do konce tohoto měsíce. Na začátku května uvidíme jaká bude situace. Podle toho se zařídíme,“ poukazuje Štěpán na případné další kroky svého týmu.

„Mezi mnou a hráči je to založeno na důvěře. Já pevně věřím, že se každý z nich udržuje individuálně, ale zase nejsem naivní, a vím jak to chodí. Vše se pozná až nám bude dovoleno začít zase společně trénovat,“ míní ostrovský kormidelník.

Právě amatéři vyhlížejí odvolání všech zákazů a nařízení, aby se mohli po odmlce opět vrátit na své stadiony. „U nás konkrétně je plán jasný. Hned, jak nám bude umožněno společně trénovat, se začneme připravovat na sezónu,“ vysvětluje Štěpán. Prozatím se navrátili zpět pouze profesionální fotbalisté, kteří však musejí dodržovat hygienická opatření a nařízení. Trénovat mohou v malých skupinkách, s rozestupem dvou metrů, a k dispozici musejí mít dezinfekci přímo na hřišti. „Já si to osobně nedovedu představit. Fotbal je kontaktní sport a trénovat v osmi a s rozestupy minimálně dva metry mně osobně přijde hloupost,“ krčí rameny Štěpán. „Na druhou stranu si dokážu představit, že jsou týmy rády, že alespoň takhle mohou trénovat,“ přidává další pohled na vzniklou fotbalovou situaci.

Právě amatérské kluby vyhlížejí měsíc květen, během kterého padne rozhodnutí, jak to bude právě s amatérským fotbalem.

„My zatím trénovat společně nesmíme, ani ve skupinkách. Předpokládám, že během května nám bude umožněno trénovat standardně s nějakými podmínkami, které samozřejmě budeme dodržovat,“ říká Štěpán.

Navíc padla možnost, že by mohli fotbalisté odehrát svá mistrovská utkání v nové sezóně, pokud bude i nadále panovat pandemie koronaviru, v rouškách. „Tuto informaci jsem nikde nezaznamenal, a věřím, že to byl jen žert,“ poznamenávás úsměvem kouč.

S případným otevřením stadionů a povolení tréninkového procesu však nečeká Ostrováky nic jednoduchého. „Je to situace, kterou nikdo z nás nikdy nezažil. Bude to ze začátku velmi těžké, ten herní a tréninkový výpadek bude strašně moc znát. Proto začneme přípravu na novou sezónu, hned jak to bude možné,“ zamýšlí se nad nedobrovolnou fotbalovou výlukou, o kterou se zasloužila vyšší moc, Štěpán.

I přesto v Ostrově věří v lepší zítřky. „Budeme mít dostatek času se srovnat, dát se fyzicky i herně do pohody. Pokusíme se navázat na letošní sezónu. Co se pak týká kádru, snažíme se ho stabilizovat,“ dodává závěrem Jiří Štěpán.