Kynžvart dlouho pošilhával po senzačním skalpu úřadujícího mistra, ale nakonec Most s velkou dávkou štěstí dovedl duel do vítězného konce, kdy vyhrál brankou v poslední sekundě zápasu 21:20. Skvělým výkonem se i přes těsnou prohru prezentovala v brance Kynžvartu gólmanka Sabrina Novotná , která exkluzivně pro Deník zhodnotila utkání s mistrovským Mostem.

FOTO: Kynžvart je na nohou. Dorazí Most! Bude to zápas maličkostí, tuší Srpová

Sabrino, máte za sebou zápas, ve kterém rozhodovaly opravdu maličkosti…

Byl to krásný, bojovný zápas plný emocí a zvratů, i když jsme neviděly tolik branek, na které jsou možná naši fanoušci zvyklí. Věřím, že to muselo lidi neskutečně bavit. Naši fanoušci nás hnali a vytvořili nejlepší atmosférou, kterou jsme za poslední dobu zažily. Patří jim za to ohromný dík. Celý náš tým předvedl velmi disciplinovaný výkon. Byly jsme připraveny, věděly jsme, co nás čeká od začátku až do konce utkání. Mostecký tým nás ničím nepřekvapil. Nevím, co nakonec rozhodlo, možná štěstí. Rozhodně jsme byly pro Černé anděly rovnocenným soupeřem, kterého jsme v dost dlouhé fázi zápasu dokázaly i přehrát, byly jsme opravdu hodně blízko.

Duel byl hodně taktický, když nebývale bylo k vidění hodně chyb, a to z obou stran, ať už ztrát, technických chyb či pasivní hry…

Zápas skutečně rozhodovaly maličkosti. Oba týmy pracují velmi detailně s rozbory jednotlivých utkání, To dnes k moderní házené bezpochyby patří. Věděly jsme, že půjde o drobnosti, a ve snaze dodržet vše, co je dáno, se prostě sem tam chyba objeví. Plyne to z maximálního soustředění a snahy neudělat chybu. Most rozhodně nedominoval, musel si sáhnout na dno svých sil, aby nakonec z utkání odjel šťastnější.

Zdroj: tvcom.cz

Po prvním poločase jste nad Mostem vedly o jednu branku, jak to pro vás bylo důležité?

V házené jeden gól nic neznamená, pokud ovšem nepadne v poslední vteřině zápasu (smích). Taktika byla jasná, cíl byl daný, táhly jsme za jeden provaz celých šedesát minut. Vůle byla opravdu veliká. Věřily jsme, že to společně v naplněné bouřící domácí hale dokážeme.

Po obrátce stran jste dokázaly jít do tříbrankového trháku, ten jste ale nedokázaly udržet…

Trošku nás zradila střelba ze sedmimetrových hodů, z toho jednou právě v této fázi hry. Nešťastně jsme také dostaly dva góly do prázdné branky při snaze hrát přesilovou hru. Posledních deset minut jsme tahaly za kratší provaz, s o to větším odhodláním jsme se rvaly o body dál. Dá se říct, že vlastně až do poslední vteřiny…

Nakonec se k Mostu přiklonila v závěru zápasu házenkářská štěstěna, kdy zápas dovedl do vítězného konce…

Když by po zápase přišel kdokoliv do haly, podíval se do hlediště a neviděl konečné skóre utkání na časomíře, byl by přesvědčený, že jsme vyhrály. Domácí fanoušci stáli na nohou nejen poslední minutu utkání. Tímto bych jim za celý tým chtěla poděkovat, že nás hnali a ženou k lepším výkonům.

Byl to krásný, bojovný zápas plný emocí a zvratů, říká k těsné prohře kynžvartská čarodějka „Sába“.Zdroj: Házená Kynžvart/Roman KnedlíkVy jste navíc kralovala v brance, stejně jako brankářská kolegyně z Mostu, určitě tak musela těsná prohra hodně zamrzet…

Mrzí, jasné, že mrzí… Bylo to blízko. Chtěly jsme. Jsem ráda, že jsem týmu dokázala pomoct. Je to o vzájemné souhře a opět dobře připravené taktice. Brankářský post je speciální, jste v týmovém sportu, ale přece sám.

I přesto to byl, co se týče vzájemných zápasů, pro vás jeden z nejlepších výsledků s Mostem?

Stejný výsledek jsem osobně zažila i se Šaľou, před dvěma lety, kdy nám utkání v mostecké hale také uteklo o gól v poslední vteřině. Ale s Kynžvartem jsme teprve druhým rokem v nejvyšší soutěži a český mistr se v naší hale klepe o výhru? Ukázalo nám to, že jdeme správným směrem. Jednou se to povede! Buďte s námi u toho!

Může to být odrazový můstek do následujících zápasů?

Pracujeme s pokorou a respektem ke každému soupeři. V následujících kolech nás nečeká nic lehkého. Ve středu 12. října jedeme na půdu rivala DHC Slavia Praha a deset dní nato uvidí kynžvartská sportovní hala regionální derby s DHC Plzeň. Každý soupeř je jiný. Každý si vyžaduje individuální přípravu. Teď máme všichni plnou hlavu emocí, ale jedeme dál.

Házená Kynžvart – DHK Baník Most 20:21 (11:10). Nejlepší střelkyně: Dvořáková Veronika 5, Bezrukova Sofiia 4, Tesařová Barbora 4 – Cholevová Charlotte 4, Stříšková Adéla 3, Eksteinová Tereza 3, Mikulášková Veronika 3. Rozhodčí: Hanák Michal, Pavlíček Luboš. Sedmimetrové hody: 6/2:3/3. Vyloučení: 3:4. Diváci: 200.