Vždy to může být lepší, ale stále jsme na začátku. Nepovažujeme náš vstup do nového ročníku za neúspěšný, jelikož jsme odehráli náročné zápasy, přesto jsme s aspiranty na play-off bodovali i na jejich palubovce. Teď nás čeká další část konfrontace se soupeři, se kterými body na domácí půdě jsou předpokladem pro naši účast v play-off.

Přesto, je něco, co týmu v utkáních chybí?

V posledním zápase nám absentovala energie a „drajf“. Problém vidíme také v tom, že je nutné dotáhnout zápas do vyššího tempa a realizovat lepší transfer kvality a efektivity tréninkového procesu do mistrovských utkání.

Kynžvart se o víkendu postaví ve své hale v derby DHC Plzeň.Zdroj: Házená Kynžvart/Roman KnedlíkV sobotu vás čeká v domácím prostředí v rámci derby DHC Plzeň…

Favorit je jasný, je jím vicemistr ČR z loňské sezony z Plzně. Je rozehřátý z druhé nejkvalitnější evropské soutěže, Evropské ligy. I když nebyl úspěšný, nabral praktickou zkušenost. Určitě se budeme snažit, abychom působili takovým dobrým dojmem jako v posledním utkání s mistrem z Mostu. Zaměřujeme se v týdenním mikrocyklu na zlepšení atributů, které nám absentovaly v předcházejícím zápase na DHC Slavia Praha, paralelně s taktickou přípravou přímo na aktuálního soupeře.

Jak je složité motivovat tým v současné chvíli, když přicházejí nejen výhry, ale také porážky? Jak se vyrovnáváte s novou situací, když už nejste v soutěži nováčky?

Je vždy těžké obhajovat úspěšnou nováčkovskou sezonu, ale vypořádáváme se s touto realitou co možná nejlépe. Snažíme se naplňovat elementárními kroky jednotlivé záměry a plány a každý zápas této sezony bereme jako obrovskou sportovní výzvu.

Velká premiéra vás čeká také na evropské scéně, když se představíte v poháru EHC European Cupu, ve kterém se vám postaví do cesty turecká Ankara…

Těšíme se na konfrontaci s Ankarou na evropské scéně, je to určitě atraktivní soupeř s věkově výborně poskládaným hráčským kádrem. Navíc je pravidelným účastníkem v evropských soutěžích, takže má bohaté zkušenosti s účinkováním v Evropě. My toužíme také nabírat tyto zkušenosti. Úvodní zápas odehrajeme na horké turecké palubovce, i přesto bychom chtěli mít premiéru, která by nám dávala naději na případný postup v odvetě v domácím prostředí. Přes náš náročný program to vnímáme jako další sportovní výzvu.