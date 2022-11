„Chtěli jsme do zápasu vstoupit koncentrovaně, zodpovědně, to se nám povedlo,“ chválil si úspěšný vstup do pohárové bitvy slovenský kouč ve službách Kynžvartu Peter Sabadka. A právě první poločas vyšel jeho týmu v domácím prostředí nadmíru dobře, když si vytvořil sedmibodový náskok 21:14. „Hráli jsme dobře, poločas byl plně v naší režii,“ poukazoval na povedený první poločas Sabadka.