Sezona je náročná z pohledu rozlosování. Každý zápas má svoji jedinečnost v přípravě, v průběhu, ve vyhodnocení a analýze utkání a následně směrem ke zlepšení výkonu v následujícím utkání. Samozřejmě se družstvo seznamuje s evropskou konfrontací, tzn. další vstup z pohledu náročnosti. Takže se dá říct, že hrajeme na třech frontách, MOL liga, domácí pohár a evropský pohár. To je oproti předcházející nováčkovské sezoně pro hráčky novinkou.

Chtěli jste navázat na úspěšné tažení z první sezony, ve které jste dosáhli na skvělou čtvrtou příčku. Tentokrát je to po polovině soutěže příčka sedmá, splnilo to vaše očekávání?

Upřesňuji, že se nenacházíme na 7. místě, ale na příčce 6. V tabulce na svazovém webu je zohledněn nedohraný zápas Písek – Dunajská Streda, který se bude dohrávat po Novém roce. Je těžké porovnávat předcházející sezonu s tou aktuální. Je předčasné srovnávat polovinu jedné sezony s tou předešlou. Určitě bychom si přáli lepší bodový zisk, ale průběžně naplňujeme stanovené cíle, jsme třetí mezi českými týmy, tzn. na postupovém místě do nadstavbové části v podobě národního play-off, kde je v této sezoně velmi mnoho aspirantů na tento post oproti předešlé sezoně. Jsme v osmifinále evropského poháru a také v semifinále Českého poháru, o finále budeme hrát s jeho obhájcem Mostem.

Můžete přiblížit, z čeho jste v první části soutěže profitovali a na čem naopak budete muset ještě zapracovat?

V úvodu sezony jsme se snažili využít výbornou letní přípravu. Tak jak jsem na začátku uvedl, každý zápas má svoji historii, ke každému družstvu přistupujeme zodpovědně a koncentrovaně a dosáhli jsme i oproti předcházející sezoně na mimořádně cenné vítězství na michalovské palubovce. V domácím prostředí jsme byli v některých fázích hry víc jak vyrovnaným soupeřem mistrovskému Mostu. Výborný výkon jsme prezentovali v Ankaře v evropském poháru. V každém zápase se snažíme jednak zlepšovat individuální kvalitu každé hráčky, ale také zdokonalovat souhru celého družstva.

Jaký zápas byste tedy označil za nejpovedenější a který byste naopak rád vymazal z paměti?

Vyloženě se nám nepodařil, a mrzí nás, zápas dva dny před odletem do Ankary s Olomoucí. Pravděpodobně se na průběhu prvního poločasu podepsala očekávaná náročná výprava do Turecka, což jsme už ve druhém poločase nedokázali přenést do bodového zisku. Za nejpovedenější utkání této sezony můžeme považovat utkání v Ankaře, kde celkově podala každá hráčka vysoký level v individuálních výkonech, a to se projevilo jako cenný kolektivní herní projev.

Opomenout nelze ani historické vystoupení v EHC European Cupu, ve kterém jste vyřadili právě Ankaru…

V Turecku se nám podařil mimořádný zápas, ale byl to vlastně jen poločas dvojutkání, který se nám vydařil. Postup se nám nakonec podařilo vybojovat i v infarktové domácí odvetě, kde soupeř prokázal herní kvalitu a zkušenosti z dosavadních evropských klání.

V osmifinále evropského poháru vás čeká španělský Gijón…

Los nám přisoudil soupeře s vysokou atraktivitou, kterým družstvo Gijónu bezesporu je. Je to tým, který aktuálně prokazuje výbornou sportovní formu. Do 4. kola EHF Cupu postoupil po suverénních výkonech, kde postupně vyřazoval soupeře vysokým gólovým ziskem, a to bez ztráty bodu. Družstvo je poskládané z domácích hráček a vyšperkované legionářkami z Černé Hory, Paraguaye, Angoly. Navíc Gijón po úspěšném účinkování v evropském poháru odehrál ještě dvě vítězná utkání ve své soutěži, když v domácím prostředí porazil BM Granollers a Malagu.

Co vás čeká po delší pauze?

Po desetidenní pauze nás čeká opět dvoufázový tréninkový proces. Po oddychu jsme aktuálně začali s přípravou nejen na evropský pohár, ale také na domácí MOL ligu, protože mezi jednotlivými utkáními v EHF Cupu nás čeká ještě výjezd do slovenské Šaľy, když i toto utkání přitahuje svou atraktivitou a bude přenášeno v přímém přenosu na RSTV.

