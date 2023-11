Házenkářky Kynžvartu již znají svého soupeře pro osmifinále EHF European Cupu. Po vyřazení holandského Westfrieslandu narazí Západočešky na makedonský celek HC Gjorche Petrov – WHC Skopje, když o tom rozhodl úterní los ve Vídni.

Kynžvart vyřadil ve 3. kole EHF European Cupu Westfriesland SEW. V osmifinále se střetne s HC Gjorche Petrov – WHC Skopje. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Gjorche Petrov přešel do osmifinále přes černohorský ZRK Tivart, nad kterým slavil výhry 43:22 a 29:24. Posléze vystavil stopku belgickému Eupenu, kterého zdolal 48:36 a 46:39.

Gjorche Petrov navíc vládne makedonské Superlize žen, kde v nové sezoně ještě neztratil ani bod a s osmi výhrami se vyhřívá na první příčce.

Kynžvart by měl odehrát první zápas na palubovce soupeře, a to v lednu 13. či 14. ledna. Odveta by měla být na programu o týden později 20. či 21. ledna. Termín obou zápasů bude ještě upřesněn.