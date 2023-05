/HÁZENÁ/ Náročný víkend mají za sebou v MOL lize v rámci play-out házenkářky Kynžvartu, které se představily v Porubě a Zlíně. Bilance? Jedna výhra, jedna prohra.

Kynžvart udolal Zlín 27:26. Ilustrační foto. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

V PORUBĚ KYNŽVART TVRDĚ NARAZIL

V Porubě nastupovaly Západočešky v roli favoritek, jenže realita byla zcela jiná. Kynžvart totiž nezvládl vstup do zápasu, během kterého si domácí hráčky vytvořily náskok 5:0. Až po dvaceti minutách se dočkaly první branky také hostující hráčky, když porubské prokletí prolomila Michalcová.

První poločas, který byl chudý na branky, nakonec přinesl před odchodem do šaten zasloužené vedení Poruby 8:6. Po obrátce stran dokázal Kynžvart přehoupnout ve 43. minutě skóre na svou stranu 10:9, když si poté udržoval dvoubrankový náskok, ale Poruba vycítila šanci na cenný skalp a nakonec slavila výhru 18:16.

DHC Sokol Poruba – Házená Kynžvart 18:16 (8:6). Nejvíce branek: Farářová 6, Kar. Rajová 4, Konečná 4 – Kapusniaková 4, Patrnčiaková 3, Michalcová 3. Rozhodčí: Jiří Králíček – Milan Letev. Sedmimetrové hody: 3/3 – 6/3. Vyloučení: 4:4. Diváci: 65.

VE ZLÍNĚ ROZSEKLA DRAMA DRESSLEROVÁ

S cílem napravit si reputaci z prohry s Porubou, zamířily házenkářky Kynžvartu o den později do Zlína. Do zápasu sice lépe vstoupily hráčky ze západu Čech, ale domácí výběr brzy přehoupl ukazatel skóre ve svůj prospěch, když ve 13. minutě vedl o tři branky 7:4. O deset minut později však bylo vyrovnáno 11:11, když vyrovnanou koncovku první půle nakonec urvaly ve svůj prospěch hráčky Kynžvartu, které šly do kabin s jednobodovým náskokem 14:13.

Po obrátce stran si Kynžvart udržoval slibný náskok, když ve 41. minutě vedl 21:17. Zlín však nesložil zbraně a po úspěšné šňůře dokázal srovnat na 21:21. Následně se oba týmy přetahovaly o vedení, ale v závěrečné minutě dokázal domácí tým srovnat na 26:26, to do konce zápasu chybělo pouhých jedenáct vteřin. Nakonec strhla vítězství na stranu Kynžvartu pět vteřin před koncem svou šestou trefou v duelu Katka Dresslerová, která stanovila výsledek na konečných 27:26 ve prospěch svého týmu.

Handball Club Zlín – Házená Kynžvart 26:27 (13:14). Nejvíce branek: Ševčíková 7, Kolářová 6, Polomíková 3, Gabrhelová 3 – Dresslerová 6, Božović 5, Hejkalová 3, Patrnčiaková 3, Vávrová 3, Königová 3. Rozhodčí: Petr Halada – Jan Kosmák. Sedmimetrové hody: 1/1 – 1/1. Vyloučení: 5:4. Diváci: 42.