/HÁZENÁ/ Není cesty zpět. Házenkářky Kynžvartu už nemají kam couvnout, čeká je klíčové utkání v boji o postup do play-off. Jenže překážka, která je v sobotu 25. března čeká v kynžvartské sportovní hale, bude hodně náročná. Do lázeňského města totiž zamíří lídr MOL ligy Dunajská Streda.

Šárka Kapusniaková, křídlo. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Je to jeden z klíčových zápasů sezony, proto se soustředíme na každý detail,“ přiblížila přípravu před důležitou bitvou křídelnice Kynžvartu Šárka Kapusniaková. A ví, o čem mluví. Kynžvart má svůj osud ve svých rukou. Pokud prohraje, nejspíše padnou i jeho veškeré šance na play-off, v opačném případě stále může věřit, že dosáhne na vstupenku do play-off.

„Absolvovali jsme individuální i týmový videorozbor soupeře. Na tréninku jsme se připravovali na situace, které jsme viděli právě na videu,“ připomněla Kapusniaková, že před důležitou bitvou neponechaly hráčky Kynžvartu nic náhodě. A není divu. Dunajská Streda dorazí do Kynžvartu se sedmi výhrami v řadě v zádech. „Soupeř má kvalitní hráčky na všech postech, proto musíme být soustředěné, ať už má míč kdokoliv,“ upozorňovala Kapusniaková na kvality soupeře.

Zapracovat však budou muset hráčky ze západu Čech také na koncovce, která jim v předchozích kolech dělala problémy, což může být klíčový rozdíl v bitvě se slovenským výběrem. „V některých předešlých zápasech jsme měli horší úspěšnost zakončení. To nemůžeme v tomto utkání dopustit a do každé střely musíme jít na sto procent,“ narážela devatenáctiletá hráčka, co bude v duelu důležité. Dunajská Streda bude mít taktéž o motivaci postaráno, pokud pomýšlí na udržení první příčky, musí bezpodmínečně vyhrát, jelikož ji v tabulce dýchají na záda Šaľa či Michalovce.

„Určitě nejsme v roli favorita, tudíž na nás není takový tlak. Na druhou stranu, tento zápas prakticky může rozhodnout jestli půjdeme do play-off, což nás bude trochu svazovat,“ přemítala Kapusniaková nad bitvou, která bude zahájena v hale Milana Prokeše v 16.00 hodin. V důležitém utkání budou házenkářky Kynžvartu spoléhat také na své fanoušky, kteří patří k nejlepším v MOL lize. „Atmosféra v hale je vždy díky fanouškům neskutečná. I oni budou jeden z faktorů, který nás může dovést k vítězství,“ věří v úspěch Kapusniaková.